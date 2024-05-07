《電週邊》融程電Q1獲利登同期高 EPS升至1.7元

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【時報記者葉時安台北報導】工業電腦廠商融程電(3416)公告2024年第一季經會計師核閱後合併財報，第一季營收為新台幣7億元，季增15.7%、年增11.8%，創單季同期新高。第一季毛利率超過40%水準，營業利益達1.52億元，年增11.4%；稅前淨利1.68億元，季增52.5%、年增22.5%，稅後淨利達1.33億元，季增51.6%、年增20.7%，亦創單季同期新高，稅後EPS達1.7元。第一季度營收、獲利改寫同期新高紀錄，持續維持穩健成長的目標，預期第二季維持成長目標不變，全年毛利率維持高檔水準。

融程電進一步幫客戶結合AI和數據運算技術，使邊緣運算持續在嵌入式物聯網(AIoT)領域發揮關鍵作用，軟硬平台整合加上搭配AI解決方案與應用，提高運算能力的底層，可以更流暢整合雲端算力及邊緣運算來滿足終端客戶高效能的需求，為多元化的嵌入式與AIoT應用提供更強大功能，預期第二季維持成長目標不變，全年毛利率維持高檔水準。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器(DISPLAY & HMI)與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、地面控制站(GCS)應用、食品加工自動化、國防，與公共安全，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。