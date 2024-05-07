宏達電第一季每股虧損1.08元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

宏達電（2498）今（7）日公布今年第一季營運成果，在未有新品出貨刺激帶動下，宏達電首季營收入5.95億元，營業毛利率41.3％，營業淨損為新台幣12.1億元，營業利益率-202.8％；歸屬於母公司業主淨損為新台幣9.0億元，每股虧損1.08元。

宏達電昨（6）日也公布今年4月營收，為1.73億元，月減20.2％、年減42.4％；累計今年前4月營收達7.68億元，年減39.8％。

宏達電持續拓展VR、XR布局，擘建元宇宙生態圈。像是在CES期間推出針對開發者和企業打造的VIVE XR Elite全新追蹤配件「VIVE全臉追蹤器」，透過USB-C連接阜即插即用，精準捕捉眼部和嘴唇、牙齒、舌頭等多達38種面部混合形狀動作，自然逼真地表達臉部情感，為XR虛擬世界展現更進一步的互動沉浸感。

同時，宏達電也與AT＆T、Mynd Immersive及美國消費技術協會基金會共同宣布推動「Great American Elderverse」計畫。此計畫將向美國500多個老年社區介紹引入Mynd Immersive沉浸式VR治療方案，並由VIVE產品提供協助，包含VIVE Flow、VIVE XR Elite和VIVE Focus 3，透過沉浸式體驗促進改善長者心理、生理、情感和認知健康狀態，提升年長者的生活品質。

另外，為加速VR技術發展，宏達電也調整合作夥伴內容收益分潤率政策，自4月1日起，所有上架至HTC全球XR應用商店及內容平台VIVEPORT上的PC VR內容，以及支援VIVE XR Elite的新作品，合作夥伴將獲得一次性購買遊戲和應用內容90％的收益，旨在促進開發夥伴和內容的成長，透過向創作者注入更多資源，來確保VIVEPORT持續推升XR產業。