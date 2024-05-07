《電零組》致伸前4月營收年減中個位數 提升獲利導向

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【時報記者任珮云台北報導】致伸(4915)4月份合併營收為新台幣50.3億元，月增1%。累計前4月合併營收為新台幣186.8億元，年減5.3%。

致伸表示，受惠於邊緣運算興起生成式AI帶動多元化應用，致伸三感合一(視覺、聽覺、觸覺)整合能力將強化終端裝置的AI功能。致伸深耕於AI智能監控領域，舉凡公共安全(Public Safety)相關設備、AIoT(B2B)視覺方案等，耕耘多年的新事業將於下半年陸續貢獻。結合智能邊緣運算，創造更多跨領域的新興應用。此外，隨著AI PC將於下半年推出，可望刺激資訊產品需求。

致伸近年積極推動營運轉型，以提升獲利為策略導向，朝利基型及高附加價值產品發展，優化產品組合，持續改善毛利率及營業利益率，轉型效益逐漸顯現。

展望第二季，致伸估營收相比去年同期還是高個位數的減幅，主因消費性聲學和相關產品需求疲弱所致。資訊產品方面，PC和電競產品有急單，但是印表機和多功能事務幾需求放緩。智慧生活產品因為消費性需求表現弱，預期第二季營收會出現雙位數年減，公司開發高附加價值消費性聲學產品，例如聲音檢測等。AIoT等新事業產品比重成長，專業聲學客戶仍持續調節庫存。

致伸日前法說表示，2024年資本支出約17億元，其中7億元用於竹北育成中心，其他則應用於泰國廠擴線、以及自動化設備投資。致伸泰國廠去年營收比重已達15%，由於現有客戶和新客戶都有生產基地移轉的計畫，因此下半年會啟動泰國廠擴產。