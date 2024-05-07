歡慶母親節！台北市轄下12運動中心 媽咪免費入場

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歡慶母親節，台北市政府體育局祭出超值優惠，本市媽媽們於母親節（12日）至12區運動中心及部分公營游泳池，不僅可享游泳池、健身房免費入場外，同時可獲「U-Sport台北樂運動」計畫U幣集點，若於各運動中心使用U-Sport運動抵用金購買課程、折抵場租等運動消費，更可獲贈「2025雙北世界壯年運動會」最新推出的吉祥物限量禮，歡迎兒女們為母親量身打造專屬運動休閒活動，用最實際的健康與紓壓用力寵愛媽咪。

為迎接一年一度的母親節，台北市12區運動中心及公園游泳池推出泳池、健身房入場免費優惠；此外，各別運動中心也另推專屬好康，如消費即送康乃馨、免費報名女性泳訓專班、墊上塑身瑜珈、TRX塑身入門、夏日探索全日體驗營、親子直排輪等課程、游泳課程折扣、女性檢測身體組成分析享優惠價、雕塑卡月票超值價、甚至有當日報名全館單堂體驗課5折、免費體驗專屬兩堂體驗課等。各式多元母親節專屬優惠，詳情請洽各運動中心。

而搭配現正熱烈進行的U-Sport計畫，台北市的媽媽們於母親節當天除可免費進場運動中心泳池及健身房外，凡已下載U-Sport台北樂運動App即可同時集U幣，等同享有一次免費獲5U幣機會，而累積12次運動再額外加贈60U幣，每人最高可獲得達180U幣，均可用於折抵入場或購買課程費用。

此外，2025雙北世壯運將於明年5月17至30日盛大登場，近期超萌吉祥物也正式亮相，台北市體育局趁母親節率先加碼送好禮，凡媽媽們至運動中心使用U-Sport運動抵用金購買課程或折抵場租等運動消費，即可獲得雙北世壯運最新推出吉祥物造型的超萌實用小禮物，數量有限、送完為止。

台北市政府體育局王泓翔局長表示，為感激媽媽們的偉大與辛勞，北市各運動中心及公營泳池歷年均於母親節這天推出泳池、健身房免費入場優惠，今年則首度結合多元活動祭出加碼好康，包括鼓勵還未加入U-Sport計畫的台北市媽媽們踴躍參與，除可享有上百間公民營運動場館眾多優惠外，更可藉此養成規律運動習慣。

王泓翔說，也歡迎媽媽們攜家帶眷組成「家族夢幻隊」，報名參加明年登場的雙北世壯運，站上國際殿堂、寫下人生熱血里程碑。王泓翔局長強調，打造健康身體與雕塑理想體態，就是對偉大媽媽最棒的母親節禮物。