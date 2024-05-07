教育部宣布4校解除專輔 私校工會：創造奇蹟

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教育部今天召開私校退場審議會，同意將台東縣公東高工、台東縣育仁高中、嘉義市興華高中及嘉義市宏仁高中等4校免除列為專案輔導學校。

全國私校工會理事長吳忠春表示，育仁、興華、宏仁、公東等四所私中皆因「財務顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常運作」陸續被公告為專案輔導學校，經過教育部輔導及校方積極努力後今被解除專輔，成為首波從退場條例脫困的私中，可謂創造奇蹟，實屬不易。

吳忠春說，今解除專輔四私中，辦學均頗有聲譽，主要受少子化衝擊，不諳退場條例規定，致未能及時維持基本財務結構，又輕忽被公告為專輔學校的嚴重性，才被納入專輔列管，但四校體質原本不差，經一番努力改善財務狀況後，今都能在兩年改善期屆滿前順利走出「加護病房、重獲新生」，可見事在人為。

吳忠春表示，四校解除專輔證明被公告為專輔並不等於被判死刑，只要學校及董事會有心找出生存策略，仍可脫困保留生機，例如育仁高中申請改制、專營國中，興華的強項是升學績效，宏仁爭取教會大力捐資支持，公東則有極佳社會聲譽及公益價值並獲蔡總統公開背書，顯示四校能解除專輔均非偶然。

吳忠春指出，四校解除專輔固然可喜可賀，但私校辦學環境依然艱困，未來光靠學費收入無法收支平衡，若董事會及或社會捐資未能持續，還是有再次被納入專輔的危機。之前已有不少專輔學校改善失敗退場，預期未來仍會有更多私校進入專輔，只有少數學校能奇蹟脫困，可確定的是私校辦學環境每況愈下，目前私校處於「物競天擇、適者生存」的自然淘汰時期，誰是最後贏家，今日解專四校或可提供參考。