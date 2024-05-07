遠雄人壽開辦守護億隻鴞繪本故事工作坊

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遠雄人壽秉持對生命的尊重以及對生態環境的關懷，2021年起展開「守護億隻鴞」貓頭鷹環保復育行動，期以自然生態防治法維繫生物多樣性，創造人類與環境的和諧。經年透過與各專業領域夥伴協力合作，於田間架棲架、林間掛巢箱，環護貓頭鷹安全孵育的基地，計畫推動四年來，貓頭鷹復育數量年年傳出好鴞息，今年繁殖季在資源持續擴充下，孵育數量持續增加，已有逾30隻領角鴞幼鳥成功離巢。

為倡議生態復育影響力，遠雄人壽4月開辦「守護億隻鴞繪本故事工作坊」，攜手台灣兒童食育協會、陸爸爸說演故事劇場及屏科大鳥類生態研究室，播灑生態環護生活教育種子。這次工作坊借重專家陸育克超過9千場的說故事感染力，和兒童食育協會林慧君理事長擅教材企劃力，期寓教於樂帶動貓頭鷹守護計劃，且融合故事說演、生態保育、食農教育意識，引領參與者一同發掘故事的魔力，關注社會與土地讓繪本故事與生態保育互相輝映。工作坊不但吸引熱衷環境和食農教育的工作者，也號召遠雄人壽保戶、兒童食育協會講師、農民等夥伴熱烈參與。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，守護億隻鴞繪本是融入專家學者、青農、志工、學齡孩童的視角，所繪製的一本貓頭鷹生態保育故事。我們希望及早在孩子心中種下綠色的種子，助其理解人類的任何一個行動都可能會對生態環境造成影響。遠雄人壽基於社會服務、重視生態，十分樂見工作坊的舉辦，希望各地各界夥伴能一同攜手合作，陪伴下一代守護健康家園，為社區的可持續性發展盡一份力量！

這次活動結合生態實地調查屏東縣高樹鄉守護貓頭鷹的鳳梨農友故事，以及利用繪本故事媒材讓更多大眾理解保育概念的重要性，後續也將邀集對生態故事有興趣的民眾，一同展開推廣，贈送繪本及貓頭鷹玩偶禮物，邀請對生態保育、食農教育以及故事說演感興趣的朋友參與，而遠雄人壽守護億隻鴞志工團也將親赴偏鄉國小，讓保育生育生態及食品安全的知識，能夠傳給下一代持續發揮影響力。歡迎各界關注生態復育行動的有志之士，可與遠雄人壽永續小組聯繫https://www.fglife.com.tw/csr/index.html。