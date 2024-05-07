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高息再＋2！00944、00946 5／9掛牌上市

示意圖。圖／本報資料照片
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證交所表示，野村趨勢動能高息（00944）及群益科技高息成長（00946），將於5月9日正式掛牌上市。這兩檔台股高息ETF上市後，台股高息ETF將增加至21檔。

證交所表示，野村趨勢動能高息ETF之標的指數「臺灣趨勢動能高股息指數」，以臺灣上市上櫃普通股為母體，自通過流動性檢驗者，選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標之股票，再運用股利及動能雙指標計算綜合分數，擇優選取50檔股票。

股利指標依成分股定期審核時間，分別採用實際股利率、按FactSet預估每股盈餘所推估之股利率，以表彰兼顧股利率及動能綜合表現之投資組合績效表現。

而群益科技高息成長ETF之標的指數「特選臺灣科技高息成長指數」，自電子產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票，依照股利率、獲利成長、毛利率及外資認同度因子，計算高息成長綜合指標，並分別依照高息成長綜合指標與股利率，選取至少50檔成份股。

成份股考量流動性及胃納量綜合加權，以表兼具外資青睞、獲利與成長潛力之高股息電子類投資組合績效表現。

證交所表示，包含上述兩檔ETF，集中市場掛牌上市ETF將達159檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

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