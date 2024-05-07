故宮總檢討 以文物為立基點、展望成為世界的故宮

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國立故宮博物院除了在新內閣名單中尚未公布院長人選，過去曾討論是否進行組織重整而「降級」也未有定論。8日故宮院長蕭宗煌將在立院就「回首百年放眼未來-故宮定位與部會級博物館社會責任總檢討」進行專題報告，報告中指出已於110年12月完成「最適組織型態委託研究計畫」，未來如有組織調整需求，還是會召開公聽會廣納各界意見。

依故宮專題報告指出，最適組織型態研究結果已提供人事行政總處作為政策參考，「鑑於本院組織型態事涉行政院組織改造整體規畫，未來如有組織組織調整需求，將召開公聽會廣納各界意見，尋求更多社會共識，並在確保專業性與公共性下，提供相關資料供行政院作為政策決定參考」。

此外針對故宮成立百年，且在台落腳逾一甲子，故宮致力投入保存、研究、詮釋、教育與公共服務等現代博物館功能，回應當代社會的具體成果，包括了優化文物保存修護量能，持續培育了修護人才也進行空間優化；在充實數位典藏及數位應用上陸續導入億萬畫素數位拍攝、3D掃瞄等，對文物進行描述著錄，也進行創用開放。

在提升研究量能上，除了自99年起於北院推出「國寶聚焦」書畫展，也持續與國外研究單位及展館簽署合作備忘。故宮也指出院藏文物係台灣的核心文化資產，因此也積極促成國際交流展開拓文化視野，連結地方館共享文物資源，或以新媒體數位展方式在亞洲乃至歐、美等地進行展覽。

將故宮所藏文物定位為「人類所共享的歷史文明瑰寶」，未來故宮展望於以文物為立基點，以沒有疆界的文化軟實力立足於全球，讓國立故宮博物院不僅是台灣的故宮，更成為「世界的故宮」。