向世上所有母親致謝 企業家鐘家蔆再獻無私之愛

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企業家鐘家蔆董事長視推廣公益、回饋社會為已任，如同母親對孩子那份無私之愛，多次發起義舉，號召企業共同傳遞愛與善，對於關懷偏鄉、弱勢族群更是不遺餘力，讓愛不再止於唇齒，而是化為實質的力量，成為大家的後盾，並期許未來能共榮、共好。

五月溫馨的母親節即將來臨，在這向母親表達感激及愛意的節日，企業家鐘家蔆董事長繼多場慈善音樂巡演及臘八暖心施粥活動後，再度為社會奉獻己力，在衛生福利部彰化醫院前院長謝文淮醫師的促成下，於5月6日與衛生福利部彰化醫院、台商資源傳媒集團大人物影視音樂經紀共同策劃母親節音樂會，也特別感謝亞馬遜商務中心以及琩裕營造有限公司的鼎力支持，讓此次活動更臻圓滿。

音樂會邀請到殿堂級小提琴演奏家麥韻篁教授及國際級鋼琴演奏家張麗玲教授，打破大眾對音樂會莊重嚴肅的刻板印象，以活潑親切的方式演奏一首首耳熟能詳的歌謠，讓平日缺少歡笑的白色巨塔，在音樂的陶冶下，彷彿染上了五彩斑斕的色彩。

鐘家蔆董事長表示，母親節在即，許多家庭早已規劃好了聚餐、出遊等來慶祝母親節，但對於醫院裡的病患及陪護者而言，卻不是件容易的事，正因如此，此次活動特別與衛生福利部彰化醫院合作舉辦，希望透過此次音樂會，帶給大家一個別開生面、不同以往的母親節，也祝全天下的母親，母親節快樂。

衛生福利部彰化醫院現任院長曾孔彥也感謝鐘家蔆董事長、演奏者、贊助單位的支持與熱心，以及謝文淮前院長牽線，搭起這次的舞台，更指出若能在醫療過程中藉助像是宗教、藝術、音樂等非正統性的治療，更能讓病患的身心靈得到療癒、陶冶。

社團法人台灣長照人才品管學會謝文淮理事長於致詞中表示，此次活動結合了麥教授及張教授精湛的琴藝、鐘家蔆董事長的愛心，以及鄉親們的福氣，才能成就這一場母親節音樂饗宴，希望在美妙音樂的薰陶下，大家可以共度愉快的上午。