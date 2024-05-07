裕民Q1獲利翻倍、每股賺1.17元 中印強勁需求今年散裝利多

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裕民（2606）董事會今（7）日通過2024年首季財報在淡季繳出佳績，合併營收38.45億元，季減3.1％、年增34.6％，受惠BDI（波羅的海乾散貨指數）運價大漲、年增80％，歸屬母公司稅後純益9.88億元，季增12％、年增99.9％，每股稅後純益（EPS）為1.17元。

主要歸因三點，第一季氣候異常、南美降雨緩和，巴西鐵礦砂出口較去年同期成長12％，激勵海岬型船舶運價上揚，第一季平均運價24,286美元，較去年同期增加166％，創2010年以來高峰。

再者，隨着經濟復甦、電動車銷量增加、AI人工智慧發展，中國大陸電力需求持續上升，第一季煤炭進口量較去年成長13.8％；三是國際地緣政治局勢持續緊張，影響航運供應鏈，原慣例為航運市場淡季的第一季卻表現亮眼。進入第二季南美穀物運輸旺季，中小型船的運價可望展開另一波漲勢。

根據Clarksons預估，今年乾散貨貿易延噸海浬成長2.6％；世界鋼鐵協會預測，全球鋼鐵需求成長持續加速，今年全球成長率1.7％、達1,793百萬噸。

其中，印度基礎設施投資持續强勁增長，成爲鋼鐵需求增長最強勁動力，今年印度鋼鐵需求將繼續保持8％的增長；另據國際貨幣基金組織（IMF）預估，今年中國大陸經濟有望增長4.6％，成為帶動亞太地區成長的關鍵，第一季GDP增長5.3％，超乎市場預期，這些強勁市場需求令未來航運市場看多。

Clarksons估計今年散裝船舶總運力成長2.9％。目前新船訂單占現有船比率為歷史低檔，僅8.8％，加上今年可接新船訂單的主流船廠數量較去年減少75％，船廠塢期被貨櫃船訂單塞滿，新船從下單到交船平均需要等待3.5年，船舶運力低位數增長，將有助推升未來散裝船舶運價。

裕民今年預計4艘新船投入營運，成為挹注營收的生力軍，目前營運船隊計有68艘，總噸位數有94％屬環保船，比率遠高於市場平均數37％，散裝船隊平均船齡僅6.4年，為市場平均船齡12.2年的一半。

同時，裕民船隊有91％船舶符合營運碳強度（CII）指標，不需減速航行，整體船隊競爭力提升，在航運市場展望樂觀下，可望為今年獲利提供動能。裕民船隊長期成長策略方向，設定船舶艘數大於100艘，船隊總載重噸突破1,000萬噸之雙成長目標。