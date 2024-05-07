《汽車股》裕隆集團首季EPS 裕日車6季高、中華4季低

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【時報記者葉時安台北報導】裕隆集團今年第一季財報，裕日車(2227)、中華(2204)率先公布首季獲利，裕隆(2201)、裕融(9941)則在周四5月9日公布，裕日車單季EPS達2.00元，寫下一年半以來單季新高，而中華首季每股盈餘2.29元，為四季以來最低。裕日車同步公布112年度股利分派，擬配息3.48元，配發率89.92%，現金殖利率達2.55%。

裕日車(2227)通過113年度年度第一季財務報表案，首季營業收入75.96億元，年增7.29%；營業毛利9.99億元，年增17.43%；營業淨利2.76億元，年增91.16%；稅後淨利5.99億元，年增55.34%；單季稅後每股盈餘2.00元，相較去年同期的1.29元、去年第四季的0.87元成長，並創下一年半以來單季新高。

裕日車去年每股盈餘3.87元，董事會決議112年度股利分派，每股配發現金股利新台幣3.48元，配發之現金總金額為10.44億元，配發率89.92%，以周二收盤價136元計算，現金殖利率達2.55%。裕日車股東會將於6月27日，除息交易日為8月27日，除息基準日為9月2日。

中華(2204)今年第一季營業收入122.55億元，年增35.02%；營業毛利19.11億元，年增28.23%；營業利益8.87億元，年增30.42%；本期淨利13.04億元，年減18.34%；歸屬於母公司業主淨利12.51億元，年減15.43%；基本每股盈餘2.29元，為四季以來最低。