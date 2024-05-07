前往主要內容
工商時報LOGO

《金融》臺銀等主辦威剛聯貸100億元完成簽約 超額認購2.4倍

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】由臺灣銀行、第一銀行與合作金庫主辦的威剛(3260)新臺幣100億元聯合授信案，今（7日）完成簽約。此次聯合授信案的主要用途包括償還金融機構借款及充實中期營運周轉金。

聯貸由臺灣銀行、第一銀行與合作金庫統籌主辦，兆豐銀行共同主辦，並邀集土地銀行、華南銀行、元大銀行、臺灣企銀、全國農金、彰化銀行及板信銀行等金融機構參與。原擬籌組新臺幣75億元的聯貸案，然而在金融同業的積極參與下，短期內即超額認購2.4倍，達到新臺幣180億元，最終以新臺幣100億元結案。充分顯示了國內金融業對威剛科技業務與未來發展的高度肯定與支持。

為配合威剛科技對永續發展的承諾，該聯合授信案將溫室氣體排放量及有害廢棄物回收率等永續連結指標納入聯貸條件，並根據威剛科技的永續報告書中所列相關表現，給予相應的利率減碼。這一舉措體現了金融機構實際行動，以支持威剛科技遵循永續發展原則、持續實踐永續經營的承諾。

威剛科技在DRAM及快閃記憶體產業表現出色，以自有品牌「ADATA」行銷全球，穩居全球前五大模組廠中唯一的台灣品牌。其品牌價值、產品力及市場拓展能力備受肯定，更是全球第二大SSD品牌模組廠。公司除在臺灣設廠外，亦積極拓展海外市場，於中國、巴西、墨西哥、印度等地設有銷售據點。

受惠於記憶體價格回升及公司庫存策略得宜，威剛科技112年全年毛利率創下歷史新高，稅後淨利年增69%為14.94億元，營運績效優於產業平均水準。在AI應用推動下，伺服器、PC、智慧手機與車用需求持續增長，威剛科技近年來也將事業版圖多角化擴張，朝向運動彩券、電競、電動車、文化藝術等產業發展。公司積極推動ESG發展，不僅致力於推動環境永續保護與社會永續關懷，同時從產品研發、人才培育及偏鄉助學等多方面推動永續發展。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 金融股高股息還誘人嗎？專家：這家金控繼續買繼續存就對

  2. 這家銅箔基板廠切入GB200供應鏈 法人看好題材和獲利成長兼備

  3. 法說變法會！世芯摜殺跌停、2個月崩近38％ 原因是「它」？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。