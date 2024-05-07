《金融》臺銀等主辦威剛聯貸100億元完成簽約 超額認購2.4倍

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【時報記者任珮云台北報導】由臺灣銀行、第一銀行與合作金庫主辦的威剛(3260)新臺幣100億元聯合授信案，今（7日）完成簽約。此次聯合授信案的主要用途包括償還金融機構借款及充實中期營運周轉金。

聯貸由臺灣銀行、第一銀行與合作金庫統籌主辦，兆豐銀行共同主辦，並邀集土地銀行、華南銀行、元大銀行、臺灣企銀、全國農金、彰化銀行及板信銀行等金融機構參與。原擬籌組新臺幣75億元的聯貸案，然而在金融同業的積極參與下，短期內即超額認購2.4倍，達到新臺幣180億元，最終以新臺幣100億元結案。充分顯示了國內金融業對威剛科技業務與未來發展的高度肯定與支持。

為配合威剛科技對永續發展的承諾，該聯合授信案將溫室氣體排放量及有害廢棄物回收率等永續連結指標納入聯貸條件，並根據威剛科技的永續報告書中所列相關表現，給予相應的利率減碼。這一舉措體現了金融機構實際行動，以支持威剛科技遵循永續發展原則、持續實踐永續經營的承諾。

威剛科技在DRAM及快閃記憶體產業表現出色，以自有品牌「ADATA」行銷全球，穩居全球前五大模組廠中唯一的台灣品牌。其品牌價值、產品力及市場拓展能力備受肯定，更是全球第二大SSD品牌模組廠。公司除在臺灣設廠外，亦積極拓展海外市場，於中國、巴西、墨西哥、印度等地設有銷售據點。

受惠於記憶體價格回升及公司庫存策略得宜，威剛科技112年全年毛利率創下歷史新高，稅後淨利年增69%為14.94億元，營運績效優於產業平均水準。在AI應用推動下，伺服器、PC、智慧手機與車用需求持續增長，威剛科技近年來也將事業版圖多角化擴張，朝向運動彩券、電競、電動車、文化藝術等產業發展。公司積極推動ESG發展，不僅致力於推動環境永續保護與社會永續關懷，同時從產品研發、人才培育及偏鄉助學等多方面推動永續發展。