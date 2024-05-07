運用數位AI協助法律工作 增進管理效能

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普華商務法律事務所、資誠創新諮詢公司與資誠聯合會計師事務所日前舉辦「合約管理與法律遵循：數位科技及AI方案實踐分享會，分享合約生命週期管理(CLM)及AI數位法律工具如何協助企業增進管理效能，避免在不經意中損失利益。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏於開場致詞時談到，臺灣企業對於後勤單位數位資源的投入過往均主要集中在財務等部門，其實數位科技及生成式AI在法務部門也可以有很好的應用。

普華商務法律事務所主持律師蔡朝安則強調，數位合約管理工具能使企業有效把關合約權利義務及風險，充分掌握合約價值。

PwC亞太區NewLaw業務副總Eric Chin分享企業最高管理層使用CLM經驗，企業的執行長通常提到，明顯可量化的效益情境在於長期合約價格調整約款的準確執行，及時啟動調價，避免收入流失；營運長最在乎的是加速銷售周轉或採購效率，財務長在乎的則是增加淨利及改善現金流，法務長在乎的是合約一站式管理，包括以模板控制風險、精簡流暢的締約流程及集中的履約管理等不同效益，有效利用法務團隊的能量於策略性交易。

合約生命週期管理系統，亞太企業法務最常使用的數位工具之一

相較於文件管理系統，CLM針對交易管理提供完整的功能，較大型的產品功能通常包括利用模組化的條款庫或合約模板生成合約初稿，優化審核流程以提供靈活性，同時保持所需的合約控制，並可根據合約類型建立簽約後的追蹤需求，有些產品甚至可以連結ERP、CRM系統，或利用AI審閱分析合約條款。不同品牌的系統各具強項及優勢。Eric Chin分享PwC如何協助企業辨認痛點、評估選出最適合產品，以順暢並有效率導入。

普華商務法律事務所合夥律師鍾元珧表示，CLM的導入創造了一個機會，讓企業自行或在律師協助下重新檢視、梳理常用的交易條件、標準約款以及合約範本，使企業透過類型化的風險控制，降低業務人員議約時的交易風險，增強企業現金管理，減少履約管理的負擔，也能減省重複的法務工作，釋放法務團隊能量在對企業更重要的策略議題上。

資誠創新諮詢公司董事陳家傑指出，企業導入或開發CLM工具首重跨部門間的溝通與整合，透過具有技術及法律面的顧問團隊協助，才能降低導入CLM的成本和時間。鍾元珧也特別強調，許多因大型資訊系統導入失敗所致的爭議，歸根究柢通常都在於對於系統功能與導入過程的期待落差，而事前的充分評估、利用專業顧問與相關單位協調溝通，可以減少這樣的期待落差。

陳家傑表示，除了國外大型CLM產品外，PwC Taiwan因應在地需求，開發中小企業及大型企業都可能應用得到的CLM法務雲，特別著重降低操作抗性，使介面簡單易於使用。

法務雲是適合臺灣企業的CLM

普華商務法律事務所資深律師陳瑩柔說明，法務雲具備合約一站式創建、各單位協作、續約提醒、合約重點摘記及集中管理等特色，且法務雲為SaaS服務，使企業以可負擔成本及最低的資源配置，無痛邁入合約管理數位化的時代。

Eric Chin分析，生成式AI擅長摘要、理解多國語言且效率極高，但無法如人類專家進行思考和推理，且能策略性的解決複雜性問題，兩者在法務工作上可以相輔相成。目前生成式AI在法務工作方面已有諸多應用，如法規遵循、法律資料搜尋及摘要、合約起草及審閱、知識管理等等。

生成式AI在法律工作上協助人類專家

鍾元珧則以實際使用AI於日常工作的經驗特別強調，某些AI工具有資安疑慮，某些AI工具則有出於訓練資訊之侷限與風險，所以與其說AI可以取代法律工作者，不如說使用者必須有能力駕馭AI，包括根據情況建立組織的使用規則、提供組織人員使用教育訓練，讓使用AI帶來的利益超越風險管控成本。

分享會最後由鍾元珧及陳瑩柔共同展示以生成式AI為核心的數位法律工具，使用與PwC合作的AI系統，現場將長達450頁的歐盟AI法案(EU Artificial Intelligence Act)進行摘要、撰擬合約、彙整比較合約重要條款、提供合約條款修改建議，讓與會者充分感受到生成式AI為法務工作帶來的效益，以及法律專家對生成式AI的駕馭優勢，期望為臺灣企業開展法務層面人機協作，以強化企業競爭力。