羅東高工首奪全國專題實作機械類冠軍 隊長領獎流下男兒淚

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宜蘭縣羅東高工學生以「毫釐不差：自動輔助定位打心機」作品，在「第14屆全國高中專題實作及創意競賽」機械類首次奪得第一名，隊長陳昱叡上台領獎時，忍不著流下男兒淚；校長廖俊仁表示，專題製作激發學生的創造力和新思維，幫助他們發展獨特見解，在學習和成長中扮演重要角色，迎接未來充滿AI的世界。

教育部主辦的「全國高級中等學校專業群科113年專題實作及創意競賽」，4日在台灣師範大學體育館頒獎；賽中來自全國各專業群科的優秀學子齊聚一堂，由羅東高工的機械科學生林敬焱、陳威碩、陳昱叡、賴永程及電子科的林祐杞，在機械類共90隊中脫穎而出，榮獲第一名，為學校參加專題競賽以來的最佳成績。

隊長陳昱叡在一年級的機械基礎鉗工和機械加工等實習課程中，就發現「打中心衝」的問題，自行研究做了簡單的機組，發現還有許多問題要克服，遂與林敬焱、陳威碩、賴永程組成團隊；在某次實習中，進行鑽孔加工前，必須先使用游標或高度規畫線來畫定，再衝出起鑽穩定點，這一步耗時且容易出錯。

為了解決此問題，他們先後設計二組結構，但效果不如理想；二年級下學期時與電子科的老師和同學合作，重新修改了目標，致力開發一台全自動定位打心機，期盼減少學生在實習工廠使用鑽床前的準備步驟，並提高工作效率，因此結合物聯網、電路設計和氣壓控制等技術，最終成功實現了自動定位打衝的功能。

陳昱叡坦言，高三不僅要跟上繁忙的學業進度，還要應對升學模擬考的複習，每天利用下課後的4個小時，不斷設計修改結構圖，進行加工技術製作、電路設計等，這次第一名真的很開心！3年的努力終於被看到。陳在台上接下獎座時，忍不著流下了男兒淚，他希望進入國立科大機械工程系，做出更多跨領域的發明。