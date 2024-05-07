台北文華東方酒店「雅閣」 推出奢華星級端午粽禮限量500組

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搶攻頂級端午送禮商機，台北文華東方酒店推出「雅閣星級端午粽禮」，限量500組，由米其林一星中餐廳「雅閣」廚藝團隊精心製作，強調選材奢華、用料豐美、口味精緻的禮盒，內有「和牛羊肚菌糙米粽」以及「鮑魚花膠裹蒸粽」各一顆，以及「雅閣」經典招牌X.O.醬，每組售價2980元，即日起接受預訂。

除了豪華粽禮外，亦推出XO醬禮盒、果乾禮盒和茶葉禮盒，以及各式禮籃，提供消費者多元送禮選擇，5月27日至6月10日每日午間12點至晚間8點可至「雅閣」中餐廳取貨或安排宅配到府，訂購可洽(02) 2715 6888分機3或逕至台北文華東方酒店線上商店選購。

「和牛羊肚菌糙米粽」與「鮑魚花膠裹蒸粽」展現極致奢華的美味，料豐味美的「鮑魚花膠裹蒸粽」遵循傳統廣式裹蒸粽做法，嚴選澳洲六頭鮮鮑、花膠、日本北海道干貝、雅閣經典秘製烤鴨、老虎蝦乾、五花腩肉等澎湃頂級食材製成。

「雅閣」最受饕客歡迎的手工X.O.醬，以精選優質干貝、蝦米以及金華火腿，加入台灣在地有機辛香料，精心炮製而成，滋味香辣鹹鮮、讓人食味大開，品嘗粽子時搭配X.O.醬增添風味。

「雅閣」限量星級端午粽禮內含「和牛羊肚菌糙米粽」與「鮑魚花膠裹蒸粽」各一，每顆重約375公克，以及雅閣招牌X.O.醬，50公克裝，每組2980元，限量500組。招牌X.O.醬亦有單獨販售，220克售價1180元。

除端午粽禮，文華餅房即日起亦推出多款好禮，包括選用台灣在地友善農作物製成的文華嚴選果乾禮盒，9入售價688元；18入售價1,288元、福爾摩沙茶禮，售價680元，以及各式精緻禮籃，滿足客人佳節送禮的各種需求。禮盒及禮籃訂購，可電洽文華餅房：(02) 2715 6789，或至台北文華東方酒店線上商店。