本月入主PEUGEOT／CITROEN 優惠超有感

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PEUGEOT/CITROEN總代理寶嘉聯合本月優惠購車專案。針對PEUGEOT全車系，凡指定車型皆享首年免牌照稅、燃料稅！入主PEUGEOT 2008指定車型首年免牌照稅、燃料稅或免費安裝具盲區觀測輔助之超廣角行車記錄器（建議售價 NT$22,800 元），二擇一；再享100萬高額分期0利率財務專案。

入主PEUGEOT 3008指定車型首年免牌照稅、燃料稅，最高再享100萬高額分期0利率財務專案；入主PEUGEOT 5008指定車型首年免牌照稅、燃料稅，最高再享100萬高額分期0利率財務專案，再加贈3年/ 3萬公里免費保養；入主PEUGEOT 408指定車型首年免牌照稅、燃料稅，最高再享80萬高額分期 0 利率財務專案，再加贈3年/ 3萬公里免費保養。

CITROËN方面，入主BERLINGO指定車型首年免牌照稅、燃料稅，最高再享80萬高額分期0利率財務專案；入主CITROËN C4指定車型最高享100萬高額分期0利率財務專案；或5年/ 5萬公里免費保養專案，財務專案或保養專案，二擇一使用；入主CITROËN E-C4指定車型最高享100萬高額分期0利率財務專案；或10年/ 10萬公里免費保養專案，財務專案或保養專案，二擇一使用；入主CITROËN C5 AIRCROSS指定車型最高再享0頭款、分期0利率財務專案，加贈5年/ 15萬公里延長保固或5年/ 5萬公里免費保養專案，財務專案或保養專案，二擇一使用。