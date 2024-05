The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV 榮獲2024車訊風雲獎「年度風雲車」、「最佳進口電動車」雙冠！

屢獲國際大獎的The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV,自全球發表以來已囊括各大國際車壇大獎,近日不僅贏得2024德國年度風雲車(GCOTY, German Car of the Year)「最佳豪華車」,日前更勇奪「2024世界年度風雲車World Car of the Year」與「2024世界年度電動風雲車World Electric Vehicle」雙冠王肯定!