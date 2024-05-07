The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV 榮獲2024車訊風雲獎「年度風雲車」、「最佳進口電動車」雙冠！

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屢獲國際大獎的The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV，自全球發表以來已囊括各大國際車壇大獎，近日不僅贏得2024德國年度風雲車(GCOTY, German Car of the Year)「最佳豪華車」，日前更勇奪「2024世界年度風雲車World Car of the Year」與「2024世界年度電動風雲車World Electric Vehicle」雙冠王肯定！

其中代表年度最高榮耀的「年度風雲車」，The Kia EV9以嶄新前瞻的外型設計、新世代科技鋪陳的智慧座艙、六/七人座休旅的大器車格、優異的續航里程、充電效能和動力表現等面向，獲得24位專業汽車媒體及業界專業人士代表的評選團們的肯定，拿下「2024年度風雲車」最大榮耀，完美體現The Kia EV9「膽識．勇創未來」的信念！

The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV以「Bold大膽」設計，落實品牌的永續設計策略，座艙採用多達10種永續材質。圖／業者提供

繼The Kia EV6於贏得2023車訊風雲獎「年度風雲車」與「最佳進口電動車」後，Kia再次以創新前瞻的產品實力，蟬聯年度風雲車中至高榮耀的最大獎項。此次獲獎更是車訊風雲獎成立近20年來，唯一由同品牌電動車款連續兩年奪得「年度風雲車」獎項殊榮！在The Kia EV9的領軍下，The Sorento同時榮獲2024車訊風雲獎「最佳進口大型SUV」，The Carnival榮獲2024「最佳進口大型MPV」，皆悉數榮奪所屬級距大獎肯定！

The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV以「Bold大膽」設計思維出發，在外觀上以簡潔有力的線條與平整的車身輪廓設計，搭配以星圖概念設計的Star Map日行燈 (GT-line車型專屬)，雕勒出The Kia EV9氣勢磅礡的獨特風格；內裝部分，The Kia EV9落實Kia品牌的永續設計策略，座艙採用多達10種永續材質。不僅設計備受肯定，The Kia EV9搭載E-GMP電動全球模組化平台，具有800V超高速快充科技的優勢，10%至80%充電時間僅需24分鐘，並配備動能再生制動系統撥片，可依據車主選擇提供不同程度的動力回收。The Kia EV9並配備有V2L的車內與車外電器電源分享，讓電能分享，更加隨心所欲。

Kia總代理台灣森那美起亞於北、中、南全台共15間展示中心開放The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV預約試駕。圖／業者提供

Kia首款純電智慧跨界休旅The Kia EV6，上市即受到國內外車壇大獎與車主的肯定，擁有創新前瞻的外型、高續航里程、及超高速充電等優勢，在國內自上市以來也累積近1,700位車主的肯定。The Kia EV6作為品牌首款搭載E-GMP全球電動車模組化平台的新世代電動車，擁有創新電能科技，在800V電能系統的架構下，10%到80%充電只需18分鐘即可完成。甫於4月份首次展開的「EV6省電王挑戰賽」(註4)，獲得車主們強烈迴響，冠軍車主在行駛1,500公里後，創下7.8 km/kwh的驚人電耗成績！

Kia總代理台灣森那美起亞為讓更多EV6車主參與挑戰，於5月份好評加場！活動時間為即日起至5月25日，敬邀全台The Kia EV6車主一同挑戰，除了成功報名參加並完賽，即可獲得500點U-POWER充電金，總冠軍更可以獲得10,000點U-POWER快速充電金！更多詳細資訊及規則，請至官方活動網頁查詢。

The Kia EV9「膽識，勇創未來」，開放前瞻預約試駕

為了讓熱愛Kia的車主能夠親身體驗The Kia EV9的前瞻魅力，Kia總代理台灣森那美起亞特於The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV正式上市前，於北、中、南全台共15間展示中心(註5)開放前瞻預約試駕。誠摯邀請全台熱愛The Kia EV9的前瞻車主們，電洽鄰近展示中心登記預約試乘，一同親自感受The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV「膽識‧勇創未來」的創新移動體驗！