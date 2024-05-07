KYMCO 母親節獻禮「媽媽騎好車」 最高補助14,300元！

KYMCO光陽母親節活動即日起全面展開！「最得我心」的全球專業機車品牌KYMCO始終堅持對消費者的負責態度和對品質的嚴格要求，在這個特別的節日，光陽以Nice LED、LIKE 125／150／Keyless為辛苦的母親們獻上「媽媽騎好車」寵愛活動，最高補助達14,300元。在這個獻給所有母親的特別日子裡，KYMCO光陽帶來了一場溫馨的驚喜向所有的母親們致敬，為她們送上一份感動與關懷，趕快買一台回家孝敬媽媽吧！

Nice LED擁有僅95kg的輕巧車身、730mm同級最低座高、61.6 km/L 一級油耗與6.6L 超大油箱、320cm 超大腳踏空間，更搭載同級唯一LED頭燈，同級中「最輕、最好載、最省油」，讓媽媽每一次採購都方便、每一次夜晚騎行都安全。LIKE 車系則是擁有時尚優雅的外型，125／150級距提供不同動力需求，自動彈升座墊跟USB充電座則是展現KYMCO對消費者的貼心與用心；Keyless版更是讓媽咪們能夠輕鬆掌控，無論任何場景，都能優雅出行。

光陽為所有的母親們送上最真摯的祝福，願媽媽們在這個特別的節日裡感受到無限的愛和溫暖，活動即日起至5月31日，邀請各位一起為媽媽獻上最暖心的禮物。

##KYMCO「媽媽騎好車」優惠內容：

• 「省油輕巧大空間」Nice LED：汰舊換新最高補助 14,300元。

1. 活動期間：5月1日至5月31日 (領牌完成)

2. 最高汰舊補助 14,300元=母親節特典 2,000元購物禮券+購車金8,000元(直扣)+汰舊換新貨物稅減徵4,000元+廢車回收300元。

3. 活動詳情：https://reurl.cc/Wx1MM7

• 「經典時尚最優雅」LIKE 125／150／Keyless：汰舊換新最高補助 9,300元 (現金購買)

1. 活動期間：5月1日至5月31日 (領牌完成)

2. 現金購車最高汰舊補助 9,300元=母親節特典 2,000元購物禮券+購車金3,000元+貨物稅減徵4,000元+廢車回收300元。

3. 購車再送專屬後保桿

4. 分期購LIKE車系贈一年期神盾保障。

5. 活動詳情：https://reurl.cc/8vpLLd