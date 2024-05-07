私募股權基金KKR 吃下日本中檔酒店連鎖

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私募基金業龍頭KKR 7日宣布，和萬豪國際集團首度進軍中檔飯店系列，出手併購日本Unizo Hotel Company, Limited旗下的14間飯店，規劃改建為喜來登Four Points Express（4點快捷）飯店。這也是擁有全球2億名客群的萬豪國際集團亞太區，首度進軍日本經濟實惠的「中端」市場，預計今年下半年開業，將能為KKR和萬豪酒店新增3,600多間新客房。

日本觀光業在疫後成為日本經濟動能的支柱，外國投資機構因此對日本的觀光商機給予正面評價，KKR和萬豪飯店集團的此次投資行動，即是正面回應此項趨勢。

新增的14家飯店，地點遍佈日本10個城市的主要旅遊目的地，包括函館、盛岡、宇都宮、橫濱、金澤、名古屋、大阪、京都、神戶、博多，均為日本各地的便利位置。KKR表示，飯占設計將秉持可靠性、簡單性和價值的三大原則，並重視賓客體驗。

萬豪國際集團進入日本飯店中端市場，據了解，有其經營模式的考量，包括具有綜效的成本模型，形成有效的定價策略，有助於推動萬豪的實質成長。萬豪國際集團亞太區（中國除外）總裁 Rajeev Menon 表示，鎖定該地區對於可靠、且價格實惠之住宿的消費者需求，包括合適的價格、座落於合適的地理位置。

至於與 KKR的合作，萬豪國際集團視為強化能力的外援，特別從日本的中型飯店系統開始，能為飯店業主提供經濟實惠的轉變，提升營運綜效，還能分享萬豪國際集團廣大的分銷網絡系統，以及強大的萬豪旅享家旅行計劃之支援。

KKR房地產董事總經理 Kensuke Kudo 表示，日本的國際和國內旅遊業在疫後以來強勁反彈，且持續加快成長的步伐。隨著中檔飯店的需求成長迅速，KKR看到了高品質和舒適住宿的巨大機會，並與萬豪國際集團成為策略合作夥伴。