拜登總統81歲哪算老 美82歲參議員桑德斯宣布競選連任

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曾參選美國總統的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）6日說，他將競選第四屆任期。桑德斯在影片中宣布，即將展開的2024年選舉有可能是我們一生中最為重要的選舉。

據美國之音7日報導，桑德斯說，「美國是否甚至還會作為一個民主政體而運作？或者我們是否會走向一個威權模式的政府？」。他對美國政府是否將是一個為所有人，而非少數為競選捐款的富人服務的體制，提出了質疑。

桑德斯曾在2016年和2020年尋求被提名為總統候選人。他支持拜登（Joe Biden）2024年競選連任。

即將進行的選舉讓一些選民對重要政治人物的高齡有所不滿，他們質疑說，現在也許應該是出新領袖的時候了。

桑德斯今年82歲，而參議員一任6年，換言之若再連任，桑德斯將做到88歲。相較之下，美國總統一任4年，而拜登總統今年81歲，是美國歷史上年齡最大的在任總統，他很可能將在總統選舉中面對勢必成為共和黨提名的總統候選人、前總統川普（Donald Trump）。川普今年77歲。

桑德斯是美國史上任職時間最長的無黨籍聯邦參議員，通常支持民主黨的內政議程。不過，隨著巴勒斯坦人死亡數字的不斷增加，這位參議員有時對拜登的回應持非常批評的態度。去年10月7日，「哈瑪斯」襲擊了以色列，以色列隨後在迦薩展開軍事行動。

桑德斯6日說：「以色列絕對有針對這場恐怖襲擊的自衛權利，但是之前和現在都沒有對整個巴勒斯坦人民開戰的權利，而這恰恰是它在做的。」桑德斯是猶太移民之子。

哈瑪斯管理的衛生部6日說，以色列已經在迦薩打死了近35000人，其中多數是婦女和兒童。

桑德斯在美國東北部佛蒙特州很受歡迎，佛蒙特選民幾乎可以肯定會在11月讓他重返參議院。他在美國國會已經效力了40年。他在國會眾議院代表佛蒙特擔任了16年的民主黨籍聯邦眾議員，隨後於2006年當選聯邦參議員。他如今自稱是民主社會主義者（democratic socialist），但是他繼續參加民主黨人的黨團活動。

他目前是參議院衛生、教育、勞工與退休金委員會的主席。桑德斯說：「如果當選連任將繼續處在一個強有力的位置，為佛蒙特人提供他們在這些艱難時刻所需要的幫助。」