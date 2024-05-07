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農曆春節、石化低檔盤整 華夏、亞聚、台達化Q1悉數苦吞虧損

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台聚集團陸續公布首季財報。受制農曆春節干嚷，加上PVC、PE、EVA、ABS、PS報價低檔盤整，華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）第一季營運悉數苦吞虧損。

華夏第一季營收29.05億元，年減23.16％，營業虧損1億元，稅後虧損0.32億元，每股虧損0.05元。

亞聚首季營收15.61億元，營業虧損0.54億元，稅前虧損2.32億元，淨損1.87億元，每股虧損0.32元。

台達化第一季營收37.91億元，營業虧損1.89億元，稅前虧損1.27億元，淨損1.02億元，每股虧損0.26元。

伴隨歲修、庫存去化持續，加上需求增溫，遠東區五大泛用樹脂繼先前ABS、PS領漲後，近期

由PE啟動補漲。其中，LDPE彈升25美元；HDPE、LLDPE聯袂攀揚15美元；相對原料乙烯小跌5美元，台聚、亞聚利差改善提振。

分析師指出，大陸ABS、PS維持剛需採購，4月報價全部大漲。其中，ABS因合廠開工預計低位保持，供應傾向於偏緊水準，加上成本端支撐水準堅挺預期，價格維持高位。EPS成本端支撐一般，而下游高價抵觸，生產消化前期成品庫存為主，因北部下游需求恢復偏緩，家電包裝需求改善，市場氣氛轉偏觀望，預計短期價格或將以震盪走勢為主。

PVC市場氛圍平靜，第二季供應端檢修與恢復並存，而中美領導層洽談及近期多個城取消首套房貸利率下限影響，工業品板塊氛圍相對偏好，對短期PVC存一定支撐，預計PVC延續區間震盪。

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