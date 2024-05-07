純電性能旗艦之尊-全新BMW i7 M70 xDrive 撼動公開

奠基於凌駕對手的卓越電能科技與匯聚前瞻觀見的精湛工藝，BMW將源自於駕馭熱情的M家族傳世血脈完美融入，為世人獻上登峰造極純電性能旗艦 — 全新BMW i7 M70 xDrive，打造出品牌有史以來性能最強電能車款，希冀能帶給喜愛BMW的車迷們更多馳騁感動，更象徵著BMW M家族於電能領域深具意義的里程碑。

全新世代BMW 7系列成就了BMW電能頂尖之最，為世界開創前所未見的豪華移動可能，極具顛覆性的創新設計與前瞻科技不僅獲得了全面性的讚賞，灌注頂尖純電動能科技與M純正性能血統的全新BMW i7 M70 xDrive，更激起眾多熱血BMW性能車迷的熱烈討論，為饗車迷期盼並展演對手未曾企及之電能巔峰領域，BMW總代理汎德今天(5/8)正式發表全新首創BMW i7 M70 xDrive純電性能旗艦，建議售價888萬元。立足於匠心獨具的細膩與尊爵非凡，全車M Performance專屬外觀套件與畫龍點睛般的座艙熱血細節點綴足以讓人令人血脈賁張，而全新世代BMW eDrive電能科技為i7 M70 xDrive創造出最高659匹、1,100牛頓米的最高綜效動力輸出，僅需3.7秒便能讓車速突破100km/h，成為BMW電動車款之中性能最強大的車型，以熠世風采打造出無界之境。

全新世代BMW 7系列立足於層峰之巔，i7 M70 xDrive更援引M強大性能基因，將BMW i的電能實力與M家族的狂悍血統揉合，全新第五代eDrive電能科技將電動馬達、動力控制模組與變速系統進行整合，前軸採用三相電動馬達可輸出258匹最大馬力、後軸採用可輸出高達489匹最大馬力的六相電動馬達並配置六組勵磁線圈設計，不僅為全新BMW i7 M70 xDrive創造出高達659匹的最大綜效馬力輸出、峰值扭力更達到驚人的1,100牛頓米，讓整體功率密度大幅提升25.5%，達到2.41kW/kg的驚人表現，結合i7 M70 xDrive電動車專屬M Launch Control 彈射起步功能，0到100km/h加速僅需3.7秒就能完成，於BMW電動車款之中擁有最為強大的性能表現！此外，BMW理解車主不僅喜愛駕馭更享受性能車款馳騁過程中的聽覺饗宴，為BMW i7 M70 xDrive導入M專屬純電動能音效，在不同My Mode行車體驗模式之下，享受由奧斯卡金像獎最佳原創配樂大師Hans Zimmer與BMW合作打造的專屬動能音效，將性能車的迷人風情與科技完美揉合，BMW M熱血感官體驗從不因動力形式的轉化而有所改變。

疾馳如風、徐行如林，全新世代BMW 7系列不僅具備躍然而出的絕倫動態駕乘感受，i7 M70 xDrive更將源自於BMW M家族的熱血駕馭氣息與細膩舒適的動態表現完美結合，搭載xDrive智慧型可變四輪傳動系統、前後軸自動水平氣壓懸吊系統、Executive Pro主動調節懸吊系統與前後軸電子防傾桿，不僅能大幅提升舒適性表現，更彰顯BMW M一貫的熱情駕馭靈魂，前後軸電子防傾桿更能降低車輛過彎時的側傾，結合能依據前輪轉向角度自行變化後輪轉向的整合式主動轉向系統，為i7 M70 xDrive帶來精準與俐落的彎道動態表現。

完美展現性能與節能兼具的當代豪華電能領域典範，全新BMW i7 M70 xDrive具備總容量達105.7kWh的鋰電池模組，最高續航里程可達559km，可支援最高195kW的充電功率，從10%充電至80%僅需34分鐘，更僅需6分鐘就能補充100km的續航里程表現，除了擁有能主動預判前方路況與駕駛反應，於最適時機進行動能回收的主動式動能回充系統，i7 M70 xDrive更配置了最高可增加25%續航里程的全新MAX RANGE最大續航里程模式，讓駕駛在享受i7 M70 xDrive暢快淋漓的純電駕馭樂趣同時更無須擔憂續航里程表現，展現BMW i卓越頂尖的電能演繹。

兼具優雅線條與氣宇軒昂的車身輪廓，是全新世代BMW 7系列以前衛美學為概念所描繪出的和諧車身比例，以力量刻劃出7系列巔峰雄偉之姿，全新i7 M70 xDrive標配M Sport進階套件，在原有的SWAROVSKI水晶鑲嵌頭燈、光型變化智慧LED頭燈與BMW飾光水箱護罩之上，再添M空力套件、M專屬飾徽黑色水箱護罩、M雙肋型後視鏡、M擾流尾翼、黑色高光澤外觀套件、專屬車尾後下擾流設計與前葉子鈑專屬M飾徽，盡顯i7 M70 xDrive的強悍氣勢，特別是21吋M空氣力學輪圈與黑色M煞車套件不僅強化了曜黑霸氣之姿，車尾的M70專屬車型銘牌以及擁有近百種車色選擇的BMW Individual特殊車漆，更讓i7 M70 xDrive演繹別具爐錘且讓人難以錯認的性能身影。

無須在意外在環境的紛擾與嘈雜，BMW 7系列為車主奉上移動豪華宅邸，滿足層峰族群對於舒適與豪華移動生活的渴望，導入由12.3吋虛擬數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕所構成的懸浮式曲面螢幕，結合BMW環繞光幕與BMW Operating System 8.5介面，不僅為座艙帶來強烈的前衛科技氣息，更透過BMW Individual Merino真皮材質、SWAROVSKI頂級水晶內裝套件、雙前座舒適型電動座椅含記憶通風加熱功能、後座31.3吋BMW懸浮式劇院螢幕、豪華型四區恆溫空調、全景式玻璃車頂、後座豪華總裁座椅與迎賓自動車門，營造出精湛無比的質感；而全新BMW i7 M70 xDrive的熱血氛圍，更是以細膩且不顯張狂的手法躍然於車室之中，誠如M Nappa真皮平底方向盤、車內M碳纖維飾板、BMW Individual麂皮黑色車內頂篷、M駕駛座踏板組與M字樣車門門檻，均將頂級豪華與性能氣息完美調和，特別是i7 M70 xDrive專屬的雙前座按摩座椅、前後座加熱套件(含方向盤、車門扶手及中央扶手)、旅行便利套件、擁有35具揚聲器與1,965瓦最大輸出的Bowers & Wilkins沉浸式4D頂級音響系統，加諸全面升級的BMW Individual Merino全真皮內裝，更是讓座艙質感呈現登峰造極。

BMW淬鍊多時的絕倫頂尖科技，更於全新世代BMW 7系列無瑕展現，將360度環景輔助攝影、360度環景碰撞錄影功能、AR擴增實境導航、遠端車輛啟動、遠端3D監控、智慧語音助理2.0、可連結iPhone與Android系統智慧型手機的BMW手機數位鑰匙2.0、無線智慧型手機整合系統與前後座手機無線充電裝置全面列為標準配備，透過智慧科技讓用車生活與未來接軌；至於最高規格的新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，更是廣受BMW車主好評且對手難以匹敵的貼心完美防護，全面進化的進階自動倒車輔助系統、可記憶車位並自動停車的全新記憶路徑停車輔助系統、可透過My BMW App以手機遠端操控停車的手機遙控停車功能、輕壓方向燈撥桿便能為駕駛主動換道的變換車道輔助，在在展現了BMW超絕群倫的當代安全駕馭典範。