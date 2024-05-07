國道增畫9處「視覺化減速」 車速最多降9％避翻覆事故

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交通部高速公路局統計，2019至2023年國道匝環道車輛翻覆事故達254件，造成10人死亡及130人受傷，高公局繼2020年試辦3處「視覺化減速標線」後，發現平均車速降低5至9％，且3處皆未發生翻覆事故，今年擴大辦理再增9處，已畫設完成，將持續觀察實施情形。

高公局交通管理組科長楊進彥表示，目前高公局於進出口匝環道，皆已設置「匝環道速限」標誌，提醒用路人進入匝環道時應依速限行駛，另為提升行車安全，視需要於彎道路肩畫設「白色斜紋線」、加密路面標記或設置安全方向導引標誌。

為強化匝環道行車安全，高公局2020年在國道1號平鎮系統北出環道、雲林系統北入環道及安定交流道南出匝道試辦繪設視覺化減速標線，利用車道標線造成的視覺效果，使駕駛人自動減速，降低車輛因超速致衝出車道或翻覆的機率。實施後車速約可降低5至9％，趨於安全行車範圍，且至今都沒再發生翻車事故，試辦成效佳。

楊進彥說，今年再擇國道1號大華系統南入環道、國道3號汐止系統南出環道、國道3號中和交流道北出匝道、國道3號彰化系統南出環道、國道4號中港系統東出環道、國道4號潭子系統東出環道、國道1號台南系統北出環道、國道3號官田系統北出環道、國道10號嶺口東出匝道等9處匝環道擴大辦理視覺化減速標線，盼減少車輛超速及翻覆情形，皆已完成畫設。

高公局呼籲，無論駕駛大小型車，行經高速公路匝環道時都應遵循速限規定，並保持專注、握好方向盤，切勿進入彎道才緊急煞車或轉向，以免車輛衝出車道甚至翻覆。