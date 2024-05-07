2024車訊風雲獎 New Ford Focus「最佳國產中型車」四連霸

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣車壇年度盛會「2024車訊風雲獎」，經過24位專業汽車媒體人及達人專家的評測投票後頒佈最終決選結果。當中New Ford Focus以同級最多元的車型設定、先進科技配備、以及「與德同規」的極致操駕樂趣，再度獲得評審團隊一致肯定，並繼2021、2022以及2023年之後，成功完成「最佳國產中型車」四連霸佳績。此外，以靈活空間整合機能、優異科技配備深植人心的「正歐洲1至7人座百變小酷巴」New Ford Tourneo Connect旅玩家，本次也再度蟬聯「最佳進口中型MPV」大獎。雙車奪下車訊風雲獎大獎肯定，更為Ford品牌車款優異的產品表現，寫下最具公信力之註解。

福特六和針對New Ford Focus，自2024年5月1日至5月31日止，入主Focus Wagon ST-Line X限量升級便利電動尾門 舊換新優惠價 89.9萬，再享首年乙式車體險、5年原廠保固 及60萬0利率；另New Ford Focus國產全車系同享首年乙式車體險及5年原廠保固，指定車型 再升級電動尾門或享最高80萬0利率，讓消費者能以低門檻輕鬆入主台灣「最佳國產中型車」。

New Ford Focus自2019年上市至今，便於國產中型房車級距，寫下亮眼的銷售佳績。在德規跨界心休旅Active Wagon加入車系陣容後，New Ford Focus便以橫跨德規五門掀背Hatchback、德規跨界休旅Active、德規運動旅行車Wagon等同級最多元車型編成，持續滿足消費者不同用車需求。本次New Ford Focus能於2024車訊風雲獎寫下「最佳國產中型車」四連霸佳績，成熟的動力科技、饒負駕馭樂趣的德系DNA設定、傲視同級的豐富科技配備、以及Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，都是New Ford Focus深受評審團隊肯定的產品優勢。當中ST-Line Vignale、ST-LINE X及Active、Active Wagon等車型，皆導入13.2吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、SYNC®4娛樂通訊整合系統（支援無線Apple CarPlay®及Android Auto™）等全新科技，造就更為便利的數位化座艙氛圍。對應全新導入的Ford MATRIX LED矩陣式智能動態照明系統、PCA 前向碰撞預警系統（新增IA 十字路口輔助煞停系統）、CTA 倒車警示與車側來車輔助煞停系統、以及BSA 視覺盲點偵測與輔助系統等安全科技，各式全方位戰力使New Ford Focus毫無懸念完成「最佳國產中型車」四連霸霸業。

New Ford Focus以同級最多元車型編成、成熟的動力科技、饒負駕馭樂趣的德系DNA設定、傲視同級的豐富科技配備、以及Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統等多方優勢，再度榮獲2024車訊風雲獎最佳國產中型車大獎肯定，並寫下該獎項四連霸的全新紀錄。圖／業者提供

百變小酷巴New Ford Tourneo Connect旅玩家，上市以來以歐洲進口正七人座格局及雙滑門配置，結合可靈活變化的座椅機能設計，呈現出1至7人使用的最豐富車室空間應用格局。除一般乘用市場外，福特六和更同步導入Ford Pro原廠授權認證系統，輔導在地改裝供應商取得原廠認證資格，並開發旅玩家專用福祉車相關設備，透過專屬斜坡版設計，讓年長者及輪椅族得以輕鬆進出車廂，有效擴充車輛應用層級，並深受台灣公家及社福機關肯定。

此外，24年式New Ford Tourneo Connect旅玩家玩咖版，同步新增LCA車道導正輔助系統以及BLIS盲點偵測系統。對應全車系標配7具安全輔助氣囊（含前座中央安全輔助氣囊），以及ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統、PCA前向碰撞預警系統（含AEB輔助煞停系統）、LKA車道偏移輔助系統、LDW車道偏移警示系統、倒車顯影輔助系統、AHB自動遠光燈系統、疲勞駕駛警示系統、APA主動式路邊停車輔助系統等先進科技，打造符合Level 2標準的駕駛安全輔助科技氛圍，完美成為台灣消費者每一趟旅程的堅強後盾。