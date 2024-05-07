日眾院通過修正案 「子女3歲至念小學前」家長工作方式更多元

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據共同社報導，日本眾院全體會議7日通過加強支援兼顧育兒和工作的《育兒及護理休業法》等修正案。其主要內容規定，所有企業必須引入員工在孩子3歲起到上小學前，可選擇多種工作方式的制度，包括遠程辦公或錯峰上班等。預計經參院審議後，將在本屆國會獲得正式通過。施行日期將由政令來決定。

修正案還寫道：（1）免除加班的申請時間從現行的「到孩子滿3歲」延長至「到孩子上小學前」；（2）有關孩子生病等時候原則上最多可休5天的陪護假，從「到孩子上小學前」延長至「到孩子小學三年級」。上述規定將從2025年4月起實施。

相較於0至2歲嬰兒，日本現行規定被指對3歲以上育兒支援更為薄弱。

5月5日為日本法定假日「兒童節」，總務省4日發布數據稱，包括外國人在內不到15歲的兒童人數（截至4月1日）為1401萬人，連續43年減少。較上年減少33萬人，兒童占總人口的比例也下降0.2個百分點至11.3％。人數和占比均創下有可比數據的1950年以來新低。出生數下滑導致少子化程度越發嚴重。

該數據是根據人口估算數據計算得出，從性別來看，男孩為718萬人，女孩683萬人。以每3歲為一個年齡段，12～14歲兒童為317萬人，年齡段越低人數越少，0～2歲為235萬人。

聯合國的數據顯示，儘管估算數據的時間不同，但在人口為4000萬以上的37個國家中，日本兒童占比僅次於韓國的11.2％，為第二低。

日本兒童數在1954年達到2989萬人的峰值之後轉為減少，到了第二次嬰兒潮（1971至1974年）期間有所增加，但1982年起再度持續減少。