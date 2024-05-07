智伸科4月營收6.03億元 預期下半年營運優於上半年

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智伸科技7日公布4月合併營收6.03億元，月成長12.74％、年增6.62％，連續兩個月營收月成長；前四月合併營收22.39億元，年減7.73％。智伸科表示，汽車及運動產業客戶出貨暢旺，醫療、電子兩事業客戶仍去化庫存，預期下半年有機會帶動一波拉貨潮，下半年營運有機會勝過上半年，對今年營運審慎樂觀。

智伸科指出，智伸科連續二個月營收月增率都呈現成長，主因是汽車、運動等產業客戶的拉貨力道增溫所致，尤其汽車缸內直噴引擎(GDI)、汽油高壓泵浦等主力汽車零組件出貨增加，加上空氣懸吊系統、安全系統等關鍵零組件新產品需求逐漸放大，在新能源車滲透率逐漸提升，有助汽車事業營收增長。

智伸科指出，北京國際汽車展時隔四年，在大陸「五一」假期吸引大批參觀者，展中也顯示新能源汽車是未來市場主流，中國大陸自主品牌崛起，這次參展車輛數量首度超越外商合資品牌車廠，讓智伸科汽車事業部轉型的接單及出貨動能吃下強心丸。隨主要品牌車廠、一階汽車零組件供應商的拉貨力道增加，智伸科目前在手訂單來自大陸自主品牌車廠的新能源車佔比持續拉升。

智伸科表示，智伸科對2024年營運維持審慎樂觀看法。主因是汽車、運動兩事業客戶出貨暢旺外，目前醫療、電子事業客戶仍去化庫存進，短期雖影響整體單月營收成長動能。等客戶庫存調整告一段落後，今年下半年有望帶動新一波出貨潮，加上醫療新客戶的產品認證，預計下半年陸續完成，今年下半年有機會加入試量產的生產排程，智伸科下半年整體營運有機會優於上半年。