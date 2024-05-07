Honda CR-V、FIT、CIVIC e：HEV 榮膺2024車訊風雲獎三冠

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萬眾矚目的台灣車壇盛事「2024車訊風雲獎」決選名單出爐，Honda橫掃2024車訊風雲獎三冠王榮耀，其中CR-V榮獲「最佳國產中型SUV」、FIT 3度蟬聯「最佳國產小型車」、CIVIC e:HEV榮獲「最佳進口中型車」的殊榮。由國內專業汽車媒體及特別邀請業界專業人士共同組成的評審團參與下，針對50台以上入圍車款進行完整的動態與綜合性評比，圓滿完成本次車訊風雲獎評選。

國產休旅先驅CR-V憑藉超越標竿的「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能」四大絕對優勢，以力壓群雄之姿在百家爭鳴的SUV級距中脫穎而出，其超越同級的產品實力深受各界人士一致肯定，榮獲「最佳國產中型SUV」殊榮，可謂實至名歸。

Honda Civic榮獲2024車訊風雲獎『最佳進口中型車』。圖／業者提供

FIT延續Honda一貫的MM思想打造百變車室大空間，及輕巧好停車的絕對優勢外，FIT e:HEV更憑藉「以電為主、以油為輔」電驅雙動能系統，創造絕佳的燃油效率，榮獲燃油車節能第一名寶座，連續3年坐擁「最佳國產小型車」殊榮。

CIVIC e:HEV以「次世代的電油車」嶄新科技創造絕佳的燃油效率，結合最新研發2.0L直噴引擎，在追求馳騁駕馭與燃油效率中取得完美平衡，並以日製歐規頂配性能車之姿，挾帶最高安全規格的Honda SENSING與11具SRS輔助氣囊、跑格化外觀、細膩質感內裝鋪陳，奪得「最佳進口中型車」殊榮。

Honda Fit榮獲2024車訊風雲獎『最佳國產小型車』。圖／業者提供

Honda車訊風雲獎三冠王榮耀，Honda全車系入主享最高100萬0利率

歡慶Honda橫掃2024車訊風雲獎三冠王榮耀與廣大消費者共享，全車系來店試乘送「Honda專屬旅人隨行包」，再週週抽「Airwheel智能騎行行李箱」好禮。本月入主CR-V享「60萬高額0利率」，指定車型再享「360°環景系統」(S車型適用)；入主HR-V享「60萬高額0利率」、「360°環景系統」、「BSI盲點偵測系統」3大贈禮；入主FIT全車型享「50萬高額0利率」、「前後盲區輔助影音主機-含雙向顯影輔助及多媒體娛樂影音系統」，FIT e:HEV再享「10年／20萬公里電池保固」；入主CIVIC e:HEV享「100萬高額0利率」。