苑裡天后派對二部曲-媽祖慈愛光輝「藺」你驚豔！

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苑裡鎮農會今年(113年)第一期稻田彩繪首次「媽祖文化」為主題，苑裡鎮慈和宮與慈護宮特邀請白沙屯拱天宮及大甲鎮瀾宮共襄盛舉！

4月20日進行「天后派對首部曲-天后駕稻」揭幕活動，一次揭開三幅稻田彩繪創作Q版媽祖神像，再搭配互動表演、手作體驗、在地產業丹參、米食等品嚐試吃的主題活動，大家與天后同行，一同在愛情果園辦派對，！

天后派對二部曲，結合苑裡地區具有特色藺草文化產業，延續活動熱潮，特在5月11日、5月12日母親節期間，結合在地藺草工藝師『藺你驚艷服裝SHOW』，藉媽祖神力加持支持青農返鄉，媽祖慈愛為堅強後盾，栽培青農義無反顧從農的『親青媽媽表揚典禮』，歡迎大家帶媽媽與姊妹來愛情果園，帶著媽媽玩好、玩滿、創造不同回憶的母親節。

農村水保署臺中分署與苗栗縣政府，力邀所有媽祖信眾，在母親節假期，來苑裡愛情果園，把握五位媽祖駐駕到5月12日的機會，一次收齊最強神力，愛情果園農民直銷站也推出限時活動，有丹參、稻米、小黃瓜、小番茄及其他優質產品，提供遊客一次購足，多買多優惠！優惠活動於4月20日起至6月底，有丹參料理雞湯特價兩包200元(原價一包139元)、限量版媽祖賜福米禮盒優惠價一組188元(原價一組200元)，讓民眾能夠來觀賞稻田彩繪的同時，也能採買苑裡自產新鮮的產品回家。

苑裡鎮農會為了「與天后同行」加碼特別活動，即日起起至5月12日於愛情果園、假日農產市集消費滿300元即可獲得一張摸彩券(以此類推)，並於5月12日中午12時於活動主舞台進行摸彩，也歡迎民眾來同樂，並把精采大獎抱回家！

更多活動詳情可上苑裡鎮農會、愛情果園粉絲專頁。