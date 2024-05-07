端午粽預購買氣旺 業者估整體業績成長1到2成

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端午佳節粽飄香，天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示，端午商機提前醞釀，截至目前已陸續接獲企業大宗訂單，端午節檔期持續搶攻銀行業、科技業員工贈禮市場，預估整體業績將成長1到2成。

天成飯店集團為搶攻端午送禮商機，旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店以及天成世貿國際會館主廚團隊聯手獻藝，自即日起至6月6日推出五款特色精緻風味粽，包含招牌經典的寧式東坡肉御粽、極致鮮味的花園極品海味粽、海陸雙饗的寶島東港古早粽、健康元氣的紅藜北菇素香粽與甜蜜鬆軟的桂圓紫米素甜粽，單顆售價98元起，禮盒每套999元，5月19日前預購享早鳥優惠9折，加入天成飯店集團Cosmos CLUB APP會員，早鳥優惠可享85折優惠，滿額20組禮盒，則享8折優惠。

搶攻端午送禮商機，台南遠東香格里拉粽子預購正式開賣，集結滬式及台式風味，更延攬姊妹飯店台北遠東香格里拉歷年熱賣款，推出7款粽子，5月12日前預購禮袋享85折早鳥優惠，大宗訂購另有優惠，3款應景禮袋，皆以「生活手提包」為主軸，設計兼具保溫保冷與美學的手提包，在食用粽子後，消費者仍可將禮袋在日常生活各式場合多次使用，非常實用又環保，品牌首推「端午豪華禮袋」以時尚編織手提包搭配清新粉嫩色系，禮袋內含麻油松阪豬肉粽兩顆，家鄉南部粽、蛋黃臘味粽、松茸野米素粽及秘製剁椒醬，售價1688元。

新竹豐邑喜來登大飯店即日起至6月10日，推出鹹、甜、素粽搭配端午粽禮盒及單顆粽銷售，5月19日前推出早鳥預購優惠最低8折起。

美麗信花園酒店即日起至6月10日推出「龍粽慶端午冠軍雙醬禮盒」，每盒2380元，5月31日前預購可享85折早鳥優惠，訂購專線：(02) 7702-5888。