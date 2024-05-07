起死回生！嘉義市興華中學、宏仁高中解除專輔

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嘉義市興華中學去年2月6日被公告列為專案輔導學校，在董事會全面改選，全新董事會進駐、持續挹注資金、資源進入學校後，7日教育部再次召開退場審議會，興華中學與同樣被列為專輔的嘉義市宏仁高中皆被解除專輔，成功敗部復活、起死回生。

興華中學表示，歷經457個日子，在新董事會董事長王崇旭帶領下，興華中學在退場審議會中，成為全台最快，也是最早解除專輔的高級中學，全歸功一年多來董事會在教學軟硬體方面不斷投入資金，改善教學環境、強化師資結構，並引進線上學習 AI LEAD365 系統，讓學生隨時隨地都能自我學習，獲得學生好評與家長認同。

除了教學品質顯著提升，校方也細數新董事團隊所做的努力，包括不斷引進外界合作資源，如觀光事業科與東森寵物雲、嘉義大學合作開設寵物旅館相關課程；餐飲管理科搭配業師與科大資源，開設「微創烘焙」、「達人廚藝」及「五星主廚上菜秀」等特色課，積極與在日本擁有 ；28 家飯店的 AB アコモ集團交流， 共同建構短、中、長期人才培育計畫，提供畢業生赴日升學與就業併進模式；資料處理科與資策會合作，開設「半導體」、「AI 多媒體」、「電競／直播導播」課程模組，及「無人機操作」、「機器人程式設計」等選修課程。

113 學年又復招應用英語科，打造英、日語並進教學課程及開設「兒童美語教學」、「國際商務英語」等課程模組，確保教學內容與時俱進，符應時代潮流與學生需求。

校方表示，在科技領域方面，興華中學率先起跑，於國中部推動醫學科技人才培育班， 為培育高階科技人才與醫學專才向下紮根；高中部開設「AI、機器人、半導體」、「APCS-進階程式設計」等相關選修課程，在台積電落腳嘉義科學園區後，未來半導體產業鏈形成後必定創造大量工作機會，讓嘉義學子可以不再北漂。

引介國內外頂尖大學教授與科學家入校演講，是興華中學的另一亮點，其他像辦理半導體講座、奈米光電講座，規畫一系列常態性講座，與長庚科大合作醫謢講座，建構醫藥衛護、科技、管理等多元又精實的學習環境，開拓學生視野、 提升校園學術氛圍。

校方表示，對興華中學而言，專案輔導學校的身分是創校69年來最大危機，也是興華中學蛻變的轉機，經過教育部嚴格把關及查核輔導小組委員到校實地 訪視，學校在財務資金、師資結構及教學品質等方面均獲高度肯定。未來的興華，將結合教師專業與熱情、融入學生自治與活力，百年樹人，大步邁進。