江啟臣視察台中交通建設 促相關計畫盡速推動

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立法院副院長江啟臣等多位民代7日視察台中交通建設，目前「水湳轉運中心增設國道客運專用道」計畫可行性評估已決標發包，預計明年中前提出成果報告；「國道1號后里至大雅路段拓寬計畫」與「國道1號增設銜接台74線系統交流道」，前者轉陳行政院審議中，後者則將利用最後1周通盤檢討問題進行改善。

江啟臣7日與立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等民代、相關單位視察台中交通建設，首站赴水湳轉運中心。江啟臣表示，水湳轉運中心緊鄰台中巨蛋、會展中心、綠美圖與中台灣電影中心等大建設，為強化疏運效率，應讓國道客運從轉運中心銜接國道或台74 線，避免回到平面道路造成中清路再上演交通黑暗期。

交通局副局長江俊良說，該計畫可行性評估已於3日決標發包，總經費約600萬元，預計年底有初步規畫，明年中前提出成果報告；交通部高速公路局副局長彭煥儒表示，可行性評估由地方政府執行，中央部會接續啟動綜合規畫，將全力協助市府做好評估。

隨後一行人前往186標大雅監造工務所，江啟臣指出，「國道1號后里至大雅路段拓寬計畫」至今仍停留在紙上談兵，希望交通部正視中台灣日漸複雜的交通問題，加快推進速度。他並認為「豐原-大雅段拓寬工程」與「豐原交流道改善計畫」具急迫性，應優先施工。

彭煥儒說，拓寬計畫可望改善國1主線與豐原交流道交通壅塞，計畫總經費約168.81億元，建設計畫4月經交通部轉陳行政院審議，待核定後，接續辦理工程設計。工程也將依副院長指示優先施作「豐原-大雅段拓寬工程」與「豐原交流道改善計畫」。