不只人長壽，連公司都能存活超過千年！精選日本 7 家超古老企業，居然有 4 間都是旅館

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在日本就有大約 25,000 多家的百年企業，位居世界第一！其中經營超過千年的企業也不在少數。

在世界經濟舞台上，日本的企業文化總顯示出一種獨特的長壽基因，甚至成為百年、千年企業的標誌。在日本就有大約 25,000 多家的百年企業，位居世界首位第一！其中經營超過千年的企業也不在少數。

如果持續鑽研，會發現日本企業對長遠規劃的重視，無疑是其長壽的關鍵之一。他們不僅關注當前利益，更注重長期的戰略佈局和發展。這種規劃使得企業的各個層面，從產品研發到人才培養，都有著清晰的目標。其次，家族企業文化在日本長壽企業中扮演著重要角色。

相較於其他國家的企業，日本的家族企業更注重家族的延續和傳承，將企業發展視為一種家族責任，而非純粹的商業行為。此外，日本企業對於繼承人的培養也非常重視。他們通過豐富的培訓計劃和實踐機會，培養出具有領導才能和企業家精神的接班人，確保企業能夠順利地傳承和發展。本次，我們將介紹 7 間經營千年的日本企業，其中有一間居然還是佛具店！

建築公司金剛組

「金剛組」創立於西元 578 年，至今已有 1446 年的歷史，被視為全球最古老的企業。其巧奪天工的建造工藝，也讓金剛組成為日本建築界的瑰寶。但這間有著千年歷史的企業，並非一帆風順，甚至多次面臨經營危機。特別是在 2005 年，金剛組曾一度瀕臨倒閉，好在大阪同業「高松建設」的搭救，才得以度過難關。

金剛組的創始人是柳重光的後裔，而柳重光則是當年聖德太子指派新建四天王寺的匠人。這座寺廟是飛鳥時代最傑出的建築作品之一。公元 607 年，金剛組家族更榮耀地建造了法隆寺，這座寺廟被譽為日本建築的巔峰之作，其中法隆寺更於 1993 年被列入世界文化遺產。

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池坊花道會

溯及日本花道的歷史，「池坊」在長達 550 餘年的漫長歲月中，見證了許多流派脫離池坊獨立發展，但池坊始終被視為花道的悠久根源。在每個時代，人們都對花卉情有獨鍾。池坊認為，不僅盛開的花朵，即將綻放的花蕾也同樣美麗，因為它象徵著生命向前的蛻變。

花道的成立約莫是在室町時代前期（14 世紀），為了在從中國傳入日本的「唐物」器具中插飾上花卉，人們逐漸在姿態形式上花工夫，於是「Ikebana（いけばな）」的插花樣式成立，歷史文獻中亦記載著京都六角堂的池坊專慶所插出的花廣獲好評。直至今日，池坊花道亦擴展至海外，當代家元池坊專永發表了生花新風體與立花新風體，持續致力於追求適應時代的插花。

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西山溫泉慶雲館

至今，仍保有古老溫泉風的「西山溫泉慶雲館」，吸引著熱愛日本觀光和尋找秘境的遊客。最早可追溯至西元 705 年，當時藤原真人在山梨縣的一處山谷創辦了這間溫泉旅館。至今已傳承了 52 代，共 1311 年，成為金氏世界紀錄認證的全球第一老字號旅館。

這座旅館最獨特之處在於，就連一些工作人員也是代代相傳，像是用家族精神守護著這座旅館。慶雲館擁有 35 間客房，其溫泉水源從未枯竭。在日本戰國時代，西山溫泉慶雲館的溫泉，盛傳具有活絡筋骨、舒緩壓力的功效，因此吸引了許多知名將領前來。根據官方網站所述，德川家康在統一日本的過程中兩次光臨此地入浴，因此這裡也被稱為信玄公（武田信玄）、家康公的秘泉。

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千年之湯古萬

「千年之湯古萬」是間位於日本兵庫縣的傳統日式溫泉旅館，創立於 717 年，也是日本第二古老的旅館之一，同時也是世界上歷史最悠久的公司之一。這家旅館由日生下権守及其後代創立，他們在城崎溫泉附近建立旅館，至今已歷經超過 46 代的傳承。

而曼陀羅湯作為城崎溫泉歷史上第一座溫泉，也是城鎮上口耳相傳充滿治癒效果的溫泉的起點。歷史文獻講述一位名為道智上人的僧侶，周遊全國並幫助受難或生病的人們。他最終來到城崎溫泉，受到當地神諭指示他祈禱千日以拯救受苦的人民。於是在第 1000 天的祈禱後，溫泉水由地底湧出，這種溫泉水很快就因其令人難以置信的治愈功效而聞名於全國上下。

根據旅館的官網描述，當時道智上人修行的地方稱為曼陀羅屋敷。之後，這個地方的名字變為曼陀羅屋。在明治時代（1868 年至 1912 年），曼陀羅屋改名為古曼陀羅屋，後來更名為現在的千年之湯古萬。

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粟津温泉法師

於佛教盛行的奈良，有許多名僧們願意登上偏僻的高山，進行嚴苛修行，希望能獲得仙人的法術。其中知名的泰澄大師，在白山山頂展開苦行約一年後的某個夜晚，夢中收到神的指示，必須前往粟津挖掘出靈泉，並試著讓一位長期患病的病人浸浴其中，結果病情奇蹟般地好轉。

之後，大師身邊的信徒，便在此建造了一間湯宿「法師」，開啟了 1300 年以上的歷史！目前第 46 代仍以「法師善五郎」的名號擔任當主。在 1996 年，該旅館被登錄為「世界最古老的旅館」，並於 1987 年加入了法國艾諾斯協會，該協會允許超過二百年的企業加入。

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「田中伊雅佛具店」是一家專營佛具的專賣店，總店位於京都市，由田中先生於 1972 年創立，自 1997 年起擔任總裁。他從小就在祖父和父親身邊學習，並在高中時期開始協助家族企業，大學畢業後正式加入了公司。至今已有超過 1000 年的歷史，同時也是京都最古老的製造企業之一。

店內主要生產和銷售各種佛教祭壇配件，除了為寺廟生產佛教器皿外，也為一般人提供牌位和佛壇。他們也是少數專注於密宗的公司之一。

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秋保溫泉歷史悠久，是日本古代著名的三溫泉之一。它得名於「佐藤勘三郎」，大約一千年前，佐藤勘三郎在秋保地區創立了一家小旅館，名為「佐勘」，並由他的後代代代相傳至今，目前由第 34 代的後裔經營。露天溫泉景色迷人，四季景色如詩如畫。在藩政時代，這裡曾是伊達家族的溫泉療養地。泉質溫和，對風濕、關節炎等疾病有療效。

作者／Alec Zhan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。