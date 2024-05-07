疫後旅遊高團費、高票價 業者曝1時間點回正軌

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疫後旅遊市場逐漸回溫，航空、旅館市場供不應求，專營高端旅遊的加利利旅行社分析，2023年除了太久沒出國的旅客，還有已下單卻因疫情無法出團的旅客要贖回，新、舊旅客同時冒出，造成高票價、高房費、高團價的現象。但今年觀察，包括高端旅館、航空公司等都透露出供過於求的訊號，旅客也懂得精打細算，價格也出現鬆動，2024年將是務實的一年，預估2025年的市場會回歸正軌。

隨著疫情後的旅遊市場逐漸回升，加利利旅行社營運長邱繼鋒表示，公司觀察到「商務艙旅客比例持續上升」的趨勢，根據內部統計，相較於疫情前的2019年，商務艙旅客比例約為15％，隨著2023年各國陸續開放後，全年度出團搭乘商務艙出國旅遊的客人比例攀升到25％至30％，顯示出商務艙旅客的明顯增長趨勢。

邱繼鋒說，疫情後的薪資調升、缺工、原物料上漲以及歐洲電價高昂、匯率等影響下，迫使團費節節上漲。另外，包含長榮航空、中華航空、國泰航空、新加坡航空等尚未恢復，也讓票價較為不穩，公司預期到2025年才能看到旅遊市場整體回復到正常狀態。

邱繼鋒指出，稀缺限量的旅遊體驗一直都是不敗商品，例如北歐極光、肯亞豪華露營、南極極地探險、尼泊爾高海拔觀光等。

加利利旅行社也推出多種獨家系列，包括入住維也納薩赫飯店、品嚐巴黎唯一米其林三星餐廳ALLENO PARIS，以及在布拉格著名地標餐廳「跳舞的房子」用餐，都能體驗難得的美食之旅，也可在埃及尼羅河上享受5星級河輪Steigenberger Omar El Khayam的航行體驗。