桃原民團保2度流標 失能、傷害理賠停擺

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桃園是六都中原住民最多的城市，過去開辦原住民族微型團保，只要身故或失能最高補助20萬元，盼穩定原住民族家庭，今年已2度流標，原民局轉用救助金銜接，但失能和傷害補助卻停擺，議員為原民抱屈，原民局解釋疫情後保險公司轉保守，會以救助金和急難救助慰問金支應。

議員楊朝偉和謝美英說，桃園市過去推動原住民族微型團保，針對15歲以上原住民族人納保，只要設籍桃園，意外身故或失能理賠最高20萬元，意外醫療每人每次最高1萬元，盼穩定原住民族家庭生活，2015年開辦以來身故失能共150件、理賠2714萬元，平均每年受理16.7件、301萬，但今年2度招標都無廠商投標，年都快過一半，擔憂影響族人權益，呼籲市府調整思維，創造投標誘因，保障原民權益。

議員黃敬平和楊進福則提到，去年7月復興區小烏來發生3名青少年溺斃憾事，其中2人年滿15歲有團保20萬理賠、另1人因未滿15歲什麼都拿不到，同樣境遇卻無相同保障，呼籲原民局重新調整保險經費和預算額度。

原民局長陳姿伶回應，近年因受疫情和保險公司虧損，連帶影響其他險種投保成本增加和發包不易，就算將投保單價從每人74元調高到90元，採購預算達753萬110元，並將原實支實付傷害醫療險內容刪減，仍乏人問津，因此將原預算改以「原住民意外死亡救助金」因應。

陳姿伶提到，若不限齡納保，會增加約1.8萬名族人，預算將從550萬元暴增2倍到1200萬元，透過自發救助金就能不限年齡，意外醫療部分則可協助申請原民局急難救助醫療補助，同樣能讓原民獲全面保障。