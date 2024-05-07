標線型人行道難停車？行促會曝：跟一般道路一樣

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近日高雄市交通局於前鎮區瑞隆路畫設「標線型人行道」，剛畫好卻被發現已遭違停車輛佔滿形同失效，高雄市交通局與警方合作加強勸離，讓民眾抱怨影響停車空間，高雄市行人路權促進會透露，有標線型人行道路段，比照一般道路停放於人行道外即可。

高雄市交通局表示，瑞隆路兩側店家林立，長久以來卻缺乏人行道，行人必須走在車道上非常危險，近日搭配道路重新刨鋪機會，經多次與當地民眾及民意代表溝通說明後，以標線規範出合理的人行空間。

但已畫設路段，日前遭發現已有許多汽、機車違規占用，有民眾抱怨說，設置標線型人行道後「不知道怎麼停車」，也有商家擔憂，停車問題恐會影響生意。

交通局說，因目前工程仍在進行中，在此之前會先協請警方加強勸導驅離，待路面刨鋪工程完成後，再進場加強車道與人行道之間的阻隔設施，加強保護行人安全，也會於設施完備後，請警方正式執法。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱表示，許多民眾反映畫設標線型人行道不會停車、車道變小等種種問題，瑞隆路原有道路有4米寬，畫上人行道仍有3.2至3.8米仍十分寬敞。

有關停車問題林于凱說，其實就比照一般道路「直接停白線就好了」，認為瑞隆路標線型人行道設置算是重大突破，也需要民眾逐漸習慣，讓長輩、學生、一般走路的人更安全。