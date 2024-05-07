新光三越端午禮品開賣 國宴主廚獨家粽禮 目標6000萬業績

百貨端午禮品專刊將從5月10日起登場，業者觀察近年粽子以「自用」為多，精選2至4顆小包裝，今年百貨主打國宴主廚獨家企劃、文創小吃概念，還有消費者最愛的米其林、5星飯店、餐廳名粽等，預計端午整檔業績約有1至2成成長。 新光三越今年端午禮品專刊主打在地文創，其中歡慶台南建城400年，網羅南部粽、台南肉包、綠豆沙、四神湯、狀元糕共5大台南傳統老字號小吃，打造獨家粽禮，及2款橫跨飯店Ｘ宮廟Ｘ文創3大領域的跨界聯名禮盒等；此外，新光三越每年獨家企劃限量禮盒，今年首度邀請3位國宴主廚，集結最具台灣特色風味的6大名粽，包括嚴永裕、陳進萬，及溫國智，推出全台限量1500組的「國宴主廚嚴選粽禮」，6入共1200元。 新光三越表示，因粽子具有時效性，近年消費者購買粽子以自用較多，因此包裝多採2入至4入，價格也不走高單價，多以平實價格加上獨家特色為主打，今年最高價是單顆640元的「台北晶華酒店烏參燒肉粽」禮盒；且近期原物料尚無短缺問題，廠商供應正常，加上日幣匯率優勢，日本進口伴手禮未漲價，此次芋頭類甜點也增加不少。本檔端午禮品專刊囊括3成獨家，及近9成初登場禮盒，預估檔期能創6200萬元業績，較去年成長1至2成，5月10日起即可於新光三越15家分店、App、超市禮品城、skm online、skm eats等5大渠道搶先預購。