百年火熱音符 卡門組曲經典重現

「2024擊豎飆音樂」由增蘭音樂劇團主辦，邀請活躍於國內著名打擊樂家陸淯姿與豎琴演奏家陳欣意，繼2016年擊豎飆音樂合作後，睽違八年將於6/23(日)14:30於誠品表演廳再度重磅回歸，將帶給您「擊豎」震撼的精彩演出！

歌劇《卡門》是法國作曲家比才的經典代表作，全劇充滿了強烈的異國風情以及寫實主義，藉由描繪西班牙的風土人情，讓聽者有如身歷其境的感受。膾炙人口的《卡門》歌劇，有各種管絃組曲、幻想曲、芭蕾組曲等等……，大家早已耳熟能詳各個主題與旋律，此次嚐試由「打擊樂與豎琴」改編與重組是音樂史上第一。上半場推出的《卡門》組曲，正是樂迷們耳熟能詳的經典曲目，音樂節奏感極強，彷彿是一場放縱的西班牙佛朗明哥舞會，讓聽者有如身歷其境的感受。在親炙「原典」的過程中，感受打擊樂與豎琴碰撞下的嶄新體驗；下半場開啟卡門神遊西班牙、法國及中南美洲之旅，一系列節奏鮮明輕快及西班牙風格曲目，搭配戲劇元素貫穿整場，不僅是豎琴與打擊樂的深度對話，更將豎琴的感性內斂及打擊樂活潑富生命力的音樂特質發揮的淋漓盡緻。「2024擊豎飆音樂」以精湛的豎琴與擊樂技巧，與觀眾近距離的真實對話，創造多面向、多層次的視聽感受，將大大滿足樂迷朋友們對「擊豎」的期盼！ 本次票房盈餘將捐助偏鄉原住民學童參加「2024新加坡國際合唱節」比賽。

日期：6/23 (日) 14:30 誠品表演廳 (台北市信義區菸廠路88號B2)

票價：500元 800元 1200元(兩廳院之友9折，團體10張9折、20張8折，身障者及65歲以上長者5折 )。

購票： (02)3393-9888

活動請洽：彩霞教育基金會 (02)2570-8818分機225、270 www.rosyclouds.org.tw