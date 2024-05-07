前往主要內容
工商時報LOGO

年增逾50％！ 台灣百和、百和-KY 4月營收聯袂轉強

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣百和（9938）及百和-KY（8404）受惠新產品發酵貢獻，及整體市場需求增加，7日公布自結4月合併營收聯袂轉強。其中，台灣百和自結4月合併營收12.34億元，年增50.04％，累計今年前四月合併營收47.89億元，年增25.17％。

無獨有偶，百和-KY自結4月合併營收5.82億元，年增70.36％，累計今年前四月合併營收21.16億元，年增36.45％。

台灣百和透露，4月產品類別營收占比，分別為織帶鞋帶48.9％、黏扣帶13.8％、針織經編緹花13.4％、鬆緊帶12.9％、射出帶7.4％，及其他3.6％。

集團2024年前四月各區域營收占比（含房地產），分別為百和-KY44％、越南百和30％、台灣百和15％、印尼百和8％，及北美百和3％。

台灣百和說，集團面料系列，包括針織經編緹花網布，及梭織緹花布，由於新產品產能逐漸拉高，集團今年針織經編緹花營收還有機會放大。

台灣百和截至今年3月31日止，百和擁有340項各國專利，台灣百和往來客戶，寶成、豐泰、宏福、清祿、隆典、萬邦及中菲等多家公司。

台灣百和表示，集團競爭優勢，包括研發團隊能力強，掌握市場流行趨勢、持續開發專利產品，深獲國際品牌指定使用、產品品質佳，深獲國際知名品牌認同，加上全球布局，發揮集團整體綜效、產品線齊全，可提供一次購足服務及由OEM轉型ODM，與客戶緊密結合，都是集團業績增長的主因。

台灣百和透露，集團未來發展計畫，包括產品研發設計與國際知名品牌同步，建立策略夥伴關係、持續開發專利特殊商品，提高產品附加價值、集團分工策略，並善用大陸、越南、印尼生產資源、降低產品成本，及持續著重環保意識綠色工廠，以實際行動，愛護地球。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 金融股高股息還誘人嗎？專家：這家金控繼續買繼續存就對

  2. 這家銅箔基板廠切入GB200供應鏈 法人看好題材和獲利成長兼備

  3. 法說變法會！世芯摜殺跌停、2個月崩近38％ 原因是「它」？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。