永豐金最新股東會年報出爐 聚焦中長期四大主軸

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永豐金控將於今年6月7日召開股東常會，永豐金控董事長陳思寬在最新股東會年報中指出，面對動態多變的總體環境，永豐金控持續發揮「監督管理」、「策略領導」及「綜效發揮」三大核心功能，2023年合併稅後純益達新台幣197.64億元，刷新金控獲利歷史紀錄，且已展現2022～2024年中長期策略聚焦數位、跨境、整合及永續四大主軸之具體成效，展望2024年，永豐金控將延續推動中長期策略，加速推動數位變革以數位獲客及經營雙主軸並進，聚焦導入AI及雲端應用；衝刺海外收益；提供整合性服務優化客戶體驗；引領綠色商機。

陳思寬在年報中表示，2023年永豐金控已經有四大具體成效，包括一、加速推動數位變革，持續深耕數位，數位科技資本支出占比連年達2成以上，經營重心逐步由積極獲客邁向以數位管道提供客戶進階理財生態圈體驗，持續透過數據發掘潛力客戶，也透過AI個人化推薦發掘客戶價值，並運用科技優化防詐、防弊的風險控管及多面向提升營運效率也是發展重心，同時積極投入雲端整備；二、衝刺海外收益，拓展海外布局，深化海外據點經營特色，致力滿足企業及高資產客戶的跨境服務需求，亦積極切入在地零售市場，整體海外收益年成長超過2成。

三、提供整合性服務優化客戶體驗，以One SinoPac為目標，力求透過整合性服務增進客戶對永豐的推薦度。永豐銀行DAWHO數位帳戶與永豐金證券大戶投在開戶、資產、交易、客群經營四大面向深化整合，提供消費、投資、儲蓄與彈性資金等全方位金融服務。永豐銀行及永豐金證券持續進行開戶及服務的流程再造，推出全面、即時的銀證資產整合性報告，讓客戶便利查詢名下在永豐金控最新淨資產資訊，即時掌握資產變化。

四、引領綠色商機，實踐永續承諾，結合金融核心本業推展永續，永豐銀行透過創新多元的金融服務促進台灣再生能源發展，深耕太陽光電領域有成，融資餘額突破千億大關，裝置容量市占率續居業界龍頭，且為唯一連續8年獲得經濟部能源署「光鐸獎—優良金融服務獎」殊榮的金融業者。永豐金證券近年來深耕綠能和環保籌資領域成果顯現，年度承銷綠色案件金額占市場總承銷綠色金額近5成，穩居同業第一。

從永豐金控子公司的經營成效來看，永豐銀行連續3年獲得《富比士（Forbes）》「年度全球最佳銀行」高度肯定；2023年合併稅後淨利連續2年寫下歷史新高，達新台幣160.66億元，每股稅後盈餘新台幣1.68元、權益報酬率10.34％；永豐金證券2023年全年合併稅後淨利新台幣38.36億元，每股稅後盈餘新台幣2.37元，權益報酬率12.02％，而在泛財富管理收入達新台幣28.77億元，年增率29.42％；複委託業務市占排名連年第二；財管信託資產管理規模達新台幣333.10億元，市場排名第三；借券出借餘額新台幣476.26億元，年增率43.48％，占最近期查核後淨值比139.11％，同業排名第3。

永豐金租賃持續提供台灣、中國大陸及海外客戶多元化專業金融租賃服務，聚焦深耕中小租賃業務，並積極開拓各區域利基市場及綠能周邊客群；永豐金國際租賃連續兩年獲評為「江蘇省融資租賃優秀公司」，綠色租賃產品開發亦獲首屆長三角融資租賃發展大會頒發「長三角融資租賃優秀案例」肯定。永豐投信積極發展息收及ESG主題投資產品有成，2023年底公募基金管理規模較前一年度大幅成長6成以上。永豐創投重點關注生技醫療、循環經濟、綠能科技、半導體及金融科技（FinTech）5大產業，積極管理投資組合，降低投資風險。

展望2024年，永豐金控將延續推動中長期策略，加速推動數位變革方面，將以數位獲客及經營雙主軸並進，深化數據分析應用，以持續提升客戶滿意度，也將依循主管機關開放腳步聚焦導入AI及雲端應用，以科技提升營運效率；衝刺海外收益，拓展海外布局方面，將積極掌握企業及高資產客戶跨境服務需求，並穩健開拓在地零售客群；提供整合性服務優化客戶體驗方面，將秉持One SinoPac的精神，不斷優化客戶跨子公司線上、線下開戶流程，同時追蹤客戶反饋，驅動客戶逐步提升與永豐往來深度；引領綠色商機，實踐永續承諾方面，將持續支持政府永續金融政策，打造綠能生態金融服務，維持永豐銀行太陽能光電融資龍頭以及永豐金證券綠色產業承銷領導地位，也將繼續以創新思維活用各式金融工具協助企業淨零轉型。