大鑫開發建設樂當孩子的引路人

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偏鄉學校的學童由於資源匱乏，往往限縮了未來升學與就業的競爭力，為了協助孩子有更好的發展，台中太平區的頭汴國小向教育部體育署申請了高爾夫扎根計畫、高爾夫六年振興計畫，發展特色課程與社團、校隊。而此計畫也引起大鑫開發建設總經理劉育明與西北扶輪社的注意，兩方攜手捐款挹注，透過實際行動當孩子的「引路人」，讓學童有機會在這條道路上有所成就。

頭汴國小坐落太平鴻禧高爾夫球場周邊，地理位置與市區學校相較明顯偏遠，因此學童家長多半務農；校方考量當地環境因素，便決定以高爾夫球作為學校的亮點發展，該計畫除了政府補助，也受到企業與民間社團的響應。當中，平時即熱愛運動的大鑫開發建設總經理劉育明，便偕同西北扶輪社的社友，抱持著回饋社會的心意，於112-113年度再度捐款20萬，捐助學校設備持續提升。

有了政府補助與民間捐助，目前學校已陸續設置了室內模擬球場、球具、人工草皮墊等設備，出去參賽的經費也得到了挹注，孩子們更是不負眾望，各種比賽成績不斷進步，最近一年，中年級與低年級更雙雙奪下全國小學業餘高爾夫隊際錦標賽的男子組冠軍，成績斐然。

劉育明表示，自己與社友拋轉引玉，為的就是想讓孩子的高爾夫球運動從小啟蒙，而硬體設備的提升，也能夠更加精進他們的球技，他表示：「藉由運動，學童可以發洩無窮精力，不致走偏；天賦高的孩子有可能是台灣的下一個潘政琮，若孩子未來有興趣在高爾夫的領域工作，也能獲得穩定的收入。」

而在日前舉辦的捐贈活動上，劉育明期勉學童再接再厲，也宣示自己將持續扮演「引路人」的角色，透過正向的休閒運動，將更多的孩子導向更寬廣正向的道路。