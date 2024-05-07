桃園房屋爭議連年居冠 民代促增消保官出擊

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桃園正處建設年，消費爭議逐年攀升，尤其房屋爭議連年居高不下，但消保官僅5位，不分黨派議員力爭增加消保官，主動出擊保障消費權益。法務局長賴彌鼎表示，下半年將抽調1編審加入消保官行列，未來也會將爭議型態類型化加強宣導。

議員梁為超說，去年消費爭議申訴案有9458件，位居六都第四，以房屋832件最大宗，其他則是車輛、補習、線上遊戲和運輸等，他認為房屋爭議連年居高不下，分析原因為預售屋履約、成屋修繕、租屋押金返還、預售屋交易過程及租屋履約行為糾紛、廣告不實等，法務局應全力協助給予消費者保障。 議員舒翠玲則提到，購屋金額龐大，有些民眾甚至花費畢生積蓄，保障買屋權益應是重中之重，尤其房屋修繕爭議，經常纏訟多年仍沒有結果，她認為「預防勝於治療」，法務局在調解過程，應將預售屋、修繕等相關消費爭議，以大數據分析多種樣態和預防方法，讓消費者在第一時間找到保障自己機制。

議員黃敬平和謝美英則提到桃園市消保官人數及負責案量不成正比，台中市編制6名消保官，平均處理250.8件，桃園市僅設5名消保官，平均案量達308.8件，比台中市多逾50件，桃園市人口快速增加，消保官也應再增加。

「桃園消保官堪稱是月月有活動、周周有稽查、天天有協商！」賴彌鼎說，消保官去年度會同各主管機關辦理業務稽查及行政調查計133場，平均每位消保官有26.6場稽查，扣除國定休假日116天，平均每1.9天就有1天進行稽查或行政調查。而桃園去年度第二次消費爭議申訴共有1544件，平均每位消保官需召開308場的協商會議，扣除國定休假日116天，平均每天有1.2場協商會議，另消保官去年也辦理15場次宣導活動。

賴彌鼎說，受限中央員額總量控管，只能從員額調整，下半年1編審加入消保官後會達6人。

賴彌鼎提到，充實消費資訊是預防消費爭議之有效方法，持續活動宣導，包括舉辦聰明消費逗陣來親子嘉年華、結合網紅拍宣導影片等，寓教於樂提升消費意識，並邀集不動產代銷、建築業者及汽車同業公會辦理宣導說明會及座談。