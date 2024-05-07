大敵當前先互砍幾刀？陸車企在泰國陷入降價競賽漩渦

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 盧伯華】泰國純電動汽車價格競爭正拉開帷幕。中國最大的純電動汽車製造商比亞迪將主力車型的新款車價格下調了20%，重慶長安汽車也將以超小型的低價位純電動汽車展開攻勢。部分中國企業已顯示出對降價競爭的警惕感，出現了採取獨立對策的企業。日媒認為，這場激烈的中國車企降價競賽有可能波及日本企業佔優勢的混合動力汽車，受到日系車企的關注。

今年4月上旬，東南亞最大規模的汽車展會─曼谷國際車展─在泰國首都曼谷舉行，佔據會場中央的比亞迪展區展出了多功能休旅車(SUV)、轎車和小型掀背車等多款純電動汽車。

《日經中文網》指出，這次展覽會場焦點的是比亞迪主力休旅車ATTO3，標配款含補貼為89萬9900泰銖(約合台幣75.4萬元)，比原有車型降價18%。不過新價格僅限於當場下單，轎車和掀背車也下調了價格，會場呈現出異常熱烈的訂購氣氛。

報導說，推出低價電動車的不僅僅是比亞迪。2023年進入泰國市場的長安汽車推出了超小型電動車LUMIN，續航里程約為300公里，價格約為48萬泰銖（約合台幣40.2萬元），這是泰國市場的最低價位。此外，合眾新能源汽車的純電動汽車品牌也宣佈推出約55萬泰銖（約合台幣46.1萬元）起價的小型純電動汽車，相較於比亞迪的小型電動車海豚便宜30%左右。

報導分析稱，中國電動車推動降價策略的背景是中國車企之間的競爭日趨激烈。參與競爭的中國企業在數年內暴增，總數已超過10家，2023年泰國市場的純電動汽車銷量約為7.6萬輛，與前一年相比增至7.8倍。這是由於中國市場競爭的激化和民眾消費力減弱，中國車企紛紛搶進泰國市場尋找商機。

但是，泰媒認為，中國車企搶進並不意味著泰國汽車市場擴大。當地汽車專業媒體《AutoLiv Thailand》指出，2024年2月純電動汽車的銷量為3635輛，同比減少了34%，環比驟減73%，這是受泰國政府今年起購車補貼10萬泰銖減半至5萬泰銖的影響。雖然3月份銷售量增至5001輛，但能擴大到何種程度，目前尚未明朗。

日媒分析稱，現在泰國普及的主要是小型到中型車，中國車企一邊在對抗豐田等日系車企佔優的混合動力汽車，一邊也在爭奪有限的純電動車市場。理特諮詢公司(Arthur D Little)的合夥人內田博教指出，「中國的純電動汽車已因為本國市場的飽和以及價格競爭而出現優勝劣汰。在泰國也很有可能出現類似的趨勢」。

報導說，一部分中國車企已經表態要重新審視降價競爭策略，長城汽車泰國主管納隆．西塔(Narong Sita)表示，「打價格戰對中國企業沒有好處」，該公司表明不會為了競爭而降價。

長城汽車將於5月推出在泰國市場佔40%份額的混動版「皮卡」，一位日系大型車企的高管表示：「歡迎中國企業之間的競爭」。顯然中國車企已準備介入純電動車之外領域，對日本企業已擺出挑戰架勢。