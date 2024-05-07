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邱垂正今赴成大 與學生談兩岸如何追求和平

  • 旺報即時 陳冠宇
海基會秘書長邱垂正（左）7日赴台南，於大新美術館欣賞數十位兩岸青年藝術家作品。（圖／取自海基會臉書）
海基會秘書長邱垂正（左）7日赴台南，於大新美術館欣賞數十位兩岸青年藝術家作品。（圖／取自海基會臉書）

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海基會秘書長邱垂正7日赴台南，向成功大學學生進行「現階段兩岸情勢與因應」專題演講，並談及兩岸如何追求和平等問題，此外，邱垂正還前往台南大新美術館，欣賞數十位兩岸青年藝術家作品。

海基會表示，邱垂正當日應成功大學政治學系教授周志杰邀請，對政治學系學生進行「現階段兩岸情勢與因應」的專題演講，現場也來了兩位海基會顧問政治學系教授洪敬富、法律系副教授陳怡凱，以及近八十位學生參加。

在演講後，學生針對中共對台擴大文化認知作戰、台海若發生戰爭，國際是否會對台援助、對習近平任期正當性的解讀、兩岸如何追求和平等問題，邱垂正也對學生的提問都逐一說明回覆。

邱垂正最後也說明海基會的工作任務，除了協商之外，更著重交流與服務，尤其是強化對兩岸人民的服務，包括陸生、陸配、陸商、台商、台生等，同時也要推動更多的兩岸交流。

同日下午，邱垂正還前往台南大新美術館參觀「共南風-大新兩岸雙城青年藝術交流展」

此項藝術交流展是由大新美術館創辦人、董事長王慶祥所支持籌辦，並由台南藝術大學藝術史學系助理教授許遠達擔任策展人，邀請數十位兩岸青年藝術家共同參展。

邱垂正在王慶祥陪同下，由大新美術館總監郭玫君擔任導覽，介紹此次藝術展的各項作品，見證兩岸青年藝術家的豐富創意。

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