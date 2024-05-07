蘋果首款AI平板現身？ 台積電3奈米晶片M4來了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 賴宇萍】蘋果春季發表會活動在台灣時間今（7日）晚10點登場。外界預期，這場主題為「Let Loose」（不受拘束）的線上特別活動中，蘋果將發布新一代iPad與Apple Pencil產品。外界最關注的就是，新款iPad Pro可能搭載台積電3奈米製程的蘋果自研晶片M4，透過AI功能讓iPad Pro使用體驗更接近筆記型電腦，也展現打入AI領域的實力與決心。

這場科技界的盛事是蘋果2024年的首場活動。綜合外媒報導，活動時長料將僅有35分鐘。從官網上先行曝光的活動影像來看，由於主視覺圖像為手持Apple Pencil，搭配多種顏色的墨水，因此外界預料，發表會將與iPad產品線有關。

蘋果從2022年以來就沒有更新過平板產品線。據了解，配有OLED螢幕與M4晶片的iPad Pro可能是這次主要發布的產品之一。蘋果可能跳過目前採用的M3晶片，直接在新款iPad Pro上搭載M4晶片，成為蘋果首款內建M4晶片的裝置，並透過AI功能讓iPad Pro使用體驗更接近筆記型電腦。

蘋果頻遭外界批評在全球科技業的AI競賽中落於人後。不過蘋果執行長庫克上周在財報電話會議中暗示，7日登場的發表會將有一系列全新iPad產品亮相，且iPad的業績會在下一季將有2位數成長，引發市場對蘋果在AI應用端的諸多臆測。