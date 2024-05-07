2024那瑪夏水蜜桃季評鑑會暨市集首度在「夢時代購物中心」舉辦

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日前那瑪夏區公所首次將水蜜桃評鑑會和公益拍賣移至「夢時代購物中心」時代廣場，並邀請近15家桃農以及農特產品攤商，一同到現場銷售，讓大家免去宅配的等待，一次購足那瑪夏最當季的美味，現場還特別舉辦了闖關活動。透過遊戲，民眾深入了解那瑪夏水蜜桃的特色。

那瑪夏區公所本次的水蜜桃季評鑑會暨市集活動，吸引不少民眾參與，並對那瑪夏水蜜桃的特色有了更深一層的認識，確實有助於提升「那瑪夏水蜜桃」知名度。

那瑪夏區長孔賢傑表示，今年初氣候忽冷忽熱、高溫乾旱，導致那瑪夏水蜜桃受到嚴重農損，比往年減產了至少百分之四十。但水蜜桃的品質和價格仍然穩定，平均甜度跟以往一樣落在11至14之間，價格也按照去年的公定價格販售。這次特別在夢時代舉辦活動，期盼能提升那瑪夏水蜜桃的知名度，讓大眾認識那瑪夏不只有漫舞翩翩的螢火蟲，還有甜蜜美味的水蜜桃喔!

經過農業部農業試驗所的檢測，那瑪夏區的海拔、土壤及氣候是非常適合種植水蜜桃的，那瑪夏地區的桃農種植出的水蜜桃不僅香氣十足、甜度佳、入口即化，價格上也相當親民，因此受到大眾喜愛，許多人特地前往那瑪夏，只為了購賣一盒當地最甜美的水蜜桃，作為伴手禮送給親朋好友。

水蜜桃評鑑得獎名單為：1.林美蓮2.孫文德3.彭正崑4.孫榮貴5.黃納邦。

如需網上訂購水蜜桃歡迎洽詢「那瑪夏農業輔導推廣平台粉專」：https://www.facebook.com/NAMASIAAAA?locale=zh_TW