首季ETF淨流入逾6,200億元

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根據資料顯示，今年首季國人流入國內投信發行的各類型基金金額6,281億元，然而ETF就吸金6,601億元，換言之，國內投信各類型基金淨流入幾乎都來自台股ETF及債券ETF的貢獻，主動型基金則淨流出320億元，包括台股基金、海外股票基金均呈現淨流出。

依據Cmoney資料顯示，債券ETF、海外股票ETF及台股ETF在2013年分別淨流入7,737億元、430億元以及3,105億元，今年首季再延續去年趨勢，各淨流入3,425億元、374億元及2,801億元，也就是從去年年初到今年3月底，各類型ETF淨吸金已逾1兆7,800億元；反觀主動型基金，非但吸不了「金」也吸不了「睛」，資金正一點一滴流失中，因此，主動型基金從去年年初至3月底的15個月時間中淨流失了253億元。

以投資台股的共同基金為例， 表面上台股主動型基金今年首季規模持續成長逾4％、增加217億元，不過，規模成長來自於主動基金績效提升，事實上，台股基金首季淨流出373億元、若再加去年流失金額，近15個月台股主動式基金已淨流失了643億元；同期間，台股ETF首季、近15個月卻大吸金2,801億元、5,907億元，顯示台灣投資人追買ETF趨近盲從，非看基金績效。