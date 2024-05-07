新加坡總理5／15交接倒數 李顯龍不停工「繼續當議員」

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新加坡總理李顯龍將於5月15日卸任，交棒給副總理兼財長黃循財。72歲的李顯龍7日表示，他卸下總理職務後，仍會留任政府，也會繼續擔任宏茂橋集選區的國會議員，並盡所能協助黃循財及其團隊取得成功。

4月15日，李顯龍宣布將把領導棒子交給51歲的黃循財。黃循財翌日表示，李卸任後將出任國務資政（Senior Minister）。依目前所知日程，李顯龍會在5月15日當天提交總辭名單與接任者（即黃循財）；當晚8時，再由黃循財宣誓就職，並公布新內閣名單。

李顯龍7日在社交媒體發文說，過去幾周他收到很多感謝和鼓勵的話語，對人們溫暖的話和美好的祝福表示感謝。他說，許多人分享政府的各項政策如何改善他們的生活，以及對身為新加坡人感到無比自豪。李顯龍也說，他收到許多非新加坡人的留言，「我很高興你們認為這裡是一個安全、幸福的國家」。

李顯龍透露自己會「退而不休」。他說：「我將卸下總理一職，但我不會停止工作！我將繼續留任政府，並繼續擔任宏茂橋集選區的議員。我會盡我所能幫助總理黃循財和他的團隊取得成功。」

黃循財是星國政府第4代（4G）團隊領導人，團隊核心成員還包括教育部長陳振聲（54歲）及衛生部長王乙康（54歲）。

「集選區」（GRC）是1988年時任星國總理李光耀設計的一種團隊參選制，席次贏者全拿，與「單選區」並列。新加坡執政黨「人民行動黨」（PAP）會將政治領袖安排至不同集選區參選，以提攜政治後輩。李顯龍所在的宏茂橋5人集選區，行動黨得票率從2015年的78.64％降至2020年的71.91％，但該集選區仍是行動黨囊中物。

李顯龍現為行動黨秘書長，亦即黨魁，黃循財是副秘書長。去年11月李在行動黨大會上宣布，將在今年11月把秘書長職務交棒給黃循財。新加坡預定2025年舉行國會選舉，屆時黃循財將首次領導行動黨參選，挑戰不小。