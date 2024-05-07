海岬船日漲逾2成 BDI指數飆破2,000點

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波羅的海乾散貨運價指數（BDI）7日最新報價，大漲207點至2,083點，創今年來單日最大漲幅，連五日走揚（5／6休市），由海岬型船大漲4,698美元或21.19％所帶動，日租金飆至26,864美元，巴拿馬型船日租也上漲593美元至17,545美元。

航商表示，這波漲勢主要受到大西洋地區缺船影響，今年以來中國大陸、印度對於鐵礦砂、煤炭需求看增，主要從巴西運送鐵礦砂、哥倫比亞運送煤炭等，近期大西洋船舶吃緊，礦商連續出貨，帶動海岬型船日租金連漲五日。

據統計，巴西鐵礦砂今年首季出口較去年同期成長12％，印度等地基礎建設需求強勁，激勵海岬型船舶運價上揚，第一季平均運價24,286美元、年增166％，創2010年以來高峰；再者，中國大陸燃「煤」之急，隨著經濟復甦、電動車銷量增加、AI人工智慧發展，電力需求直升，第一季煤炭進口量也較去年成長13.8％。

根據Clarksons預估，今年乾散貨貿易延噸海浬成長2.6％；世界鋼鐵協會預測，全球鋼鐵需求成長持續加速，今年全球成長率1.7％、達1,793百萬噸。

其中，印度基礎設施投資持續強勁增長，成為鋼鐵需求增長最強勁動力，今年印度鋼鐵需求將繼續保持8％的增長；另據國際貨幣基金組織（IMF）預估，今年中國大陸經濟有望增長4.6％，成為帶動亞太地區成長的關鍵，第一季GDP增長5.3％，超乎市場預期，這些強勁市場需求令未來航運市場看多。

散裝族群中，擁有海岬型船舶的航商可望受惠較多，包括裕民航運（2606）有22艘，多數在現貨市場營運，中航（2612）有13艘，僅1艘投入現貨市場，新興航運（2605）有8艘，除了一艘簽有長約，其餘都在現貨市場。