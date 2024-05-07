為了搶道猛拍窗狂罵不雅字眼 英國「路怒症」駕駛吃官司

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英國一名男性駕駛因路口禮讓問題，憤而下車敲打另一台車輛的擋風玻璃並對駕駛高聲吼叫，該名「路怒症男性駕駛」因以上行為涉嫌恐嚇，可能面臨牢獄之災。

2023年8月，當時60歲的男性艾波特（Peter Abbott）與50多歲的女性艾塞克（Samantha Isaacs）在伯恩茅斯（Bournemouth）一處路口差點發生車禍。艾波特前去大力拍打艾塞克的車窗，大喊「你有看到我嗎？」，又用「人渣」和「妓女」等不雅字眼從車外大聲謾罵。

根據英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）所繪示意圖，當時艾塞克從支道的加油站開出，艾波特則行駛於幹道上。雖然支道車應禮讓幹道車先行，但幹道邊設有讓路標誌。艾塞克在庭上表示，她剛開出加油站，艾波特的車就以高速開到她面前，她只好急踩剎車，放在座位上的物品散落一地。

艾波特主張「生氣並不違法」，同時以艾塞克當時連續按多次喇叭、閃爍大燈為由，先發制人指控對方有路怒症。然而，法官認定艾波特使用威脅性言語或行為，引起恐慌、痛苦或對暴力的恐懼，並表示他可能面臨牢獄之災。

地方法院將艾波特的判決延遲到5月下旬。艾塞克表示：「他是個可怕的人，我不想讓事情發展到（上法院）這一步，我只是不想讓他對其他人做同樣的事情」。

帶有「路怒症」症狀的駕駛容易在路況不順時（例如塞車、交通事故、其他車輛未打方向燈任意變道、不遵守交通規則等），咒罵對方、頻按喇叭、打遠光燈干擾其他駕駛視線，甚至製造交通事故、影響交通秩序。

路怒症在全球各國都屬非法行為，可能面臨有期徒刑或罰金。此外，也有「行人路怒症」（sidewalk rage）的存在，專指行人在人行道上因交通狀況的攻擊行為。