這群媽媽得不到祝福！未成年「小媽媽」渴望不再被貼標籤

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據2022年內政部戶政司人口統計資料顯示，台灣近5年，每年平均逾2000名新生兒為20歲以下青少女生產，其中近百位在台南，這些青少女懷孕往往被視為社會問題，也承受歧視或異樣眼光，母親節前夕，奇美醫院攜手勵馨基金會舉辦「新生～小媽媽婚紗攝影展」，響應對懷孕青少女去標籤化的社會運動。

小媽媽婚紗攝影展7日由奇美醫院院長林宏榮及勵馨基金會台南分事務所督導趙千誼等人舉行開幕儀式。林宏榮說，從預防未成年懷孕開始，完整生命教育與性教育都是刻不容緩的議題，透過正確知識與態度的傳遞，讓他們能夠尊重生命，避免憾事發生。

「母親節前夕，小媽媽議題值得被重視，希望喚起社會更重視，讓她們也能順利照顧孩子，讓這些孩子能夠成為國家主人翁。」他說，5月是屬於母親的節日，無論生育還是照顧孩子，任何階段都需要友善且無成見的環境，鼓勵社會大眾透過影像展覽，走進小媽媽們的生命故事，看見她們的勇氣與韌性，給予理解與支持。 勵馨基金會台南分事務所督導趙千誼表示，此次展覽展出多幅青少女小媽媽們穿著婚紗的家庭照片，訴求透過影像了解青少女母親們的生命故事，並倡議提供懷孕青少女醫療資源、照顧托育需求，保障教育權利，營造更友善的社會環境，減少標籤與偏見。

展出相片呈現一幅幅動人畫面，她說，孩子的出生並非全然是負面生活的開始，反而是家庭關係修復的契機，讓小媽媽重新對自己的生命有所定位，透過婚紗展期待讓更多人了解並少一點指責，多一點愛與接納，最主要是倡導多給予醫療資源，保障他們的教育權利，也給孩子完整托育需求。